MAYNILA - Nasa mahigit 200 pamilya ang nakinabang sa community pantry nina Alex Marcelo sa Tramo sa Central, Paranaque.

Kaya naman, laking tuwa ng mga organizer nang malamang may suplay na darating mula sa Pantawid ng Pag-Ibig: Pilipino para sa Pilipino, ng ABS-CBN.

Pero dahil sa mahigpit na safety protocols, kinailangang mag-isip nina Marcelo ng paraan para patuloy na maihatid ang tulong sa mga kasamahan sa lugar.

"Nag-iikot po kami ng ticket. Halimbawa, 1-20, may oras lang yun, alas otso. Ganung oras sila pupunta. Next batch, alas-9, another 20 lang ulit pupunta. By that, naiiwasan ang kumpulan ng tao, naiiwasan ang pagkalat ng COVID, tapos nakakatulong pa rin tayo," ani Marcelo.

Lima lang sina Marcelo at kaniyang mga kapitbahay na organizers ng pantry.

Pero nairaraos nila ang pamamahagi sa mga nangangailangan ng tulong.

Ang single parent na si Nenen Sambili, dating nagtatrabaho sa canteen ng isang eskuwelahan. Pero ngayon, umaasa na lang siya sa minsanang paglalabada para kumita.

Malaking tulong aniya sa kaniya ang pantry nina Marcelo.

Sa Quirino Avenue na kalapit na kalsada nina Marcelo dating nakapuwesto ang community pantry nina Idelle Ison. Pero isang buwan na itong sarado dahil wala nang donasyong dumarating.

"Sobrang bigat sa heart na magpauwi na wala silang nakukuha," ani Ison.

Dahil sa tulong na ibinigay sa Pantawid ng Pag-Ibig, muling nakapagbukas ang community pantry sa Quirino Avenue.

Nakapagdala ang ABS-CBN ng bigas, de lata, at hygiene kits para sa mga residente sa lugar.

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News