SC ibinasura ang petisyon ng ABS-CBN vs shutdown order

MAYNILA — Ibinasura ng Supreme Court (SC) nitong Martes ang petisyon ng ABS-CBN Corp. na ipatigil sana ang shutdown order ng National Telecommunications Commission (NTC) noong Mayo, dahil ito ay "moot" na matapos patayin ng Kamara ang prangkisa ng network.

Maaalalang Mayo 5 nang maglabas ng cease and desist order ang NTC para ipatigil ang pag-ere ng ABS-CBN dahil sa napasong prangkisa.

Mayo 7, naghain ang ABS-CBN sa SC ng petition for certiorari at prohibition laban sa kautusan ng NTC dahil isa umano itong grave abuse of discretion.

Pero sabi ng SC nitong Martes, unanimous ang boto ng mga mahistrado na ibasura na ang petisyon dahil patay na rin naman ang prangkisa ng ABS-CBN.

"According to the Court, in light of the supervening denial of the pending House Bills for the renewal of ABS-CBN Corporation’s legislative franchise on July 10, 2020, the Court finds it appropriate to dismiss the case on the ground of mootness," ani SC spokesman Brian Keith Hosaka.

Hulyo ng patayin ng House legislative franchises panel ang hirit ng ABS-CBN na makabalik sa ere sa pamamagitan ng bagong prangkisa.

"Because of this supervening event, there is no actual substantial relief which ABS-CBN Corporation would be entitled to regardless of the Court’s disposition of the merits of the Petition," sabi ni Hosaka.

Dahil sa kawalan ng prangkisa, napilitan ang ABS-CBN na magtanggal ng libo-libong trabahador sa gitna ng pandemya.

—Mula sa ulat ni Mike Navallo, ABS-CBN News