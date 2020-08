'Pantawid ng Pag-ibig': Relief packs hatid sa 2 barangay sa Polangui, Albay

Nagdala ng relief packs ang Pantawid ng Pag-ibig program sa 900 pamilya mula sa 2 barangay sa bayan ng Polangui, Albay. ABS-CBN News

Sa yaman ng agrikultura ng mga barangay ng Sta. Cruz at Cepres ng Polangui, Albay, hindi noon problema ng mga residente ang produktong pagkakakitaan.

Doon kasi galing ang malaking porsiyento ng supply ng gulay at palay sa Polangui at maging sa iba pang lugar, pero binago ito ng COVID-19 pandemic.

"Dati madami namimili sa'min, lalo na iyong mais gumagawa ng feeds kaya medyo mahal ang produkto namin... Nung nagsimula ang pandemic, hindi kami makagalaw maigi, dito lang kami sa barangay," ani Manuel Sañez, chairperson ng Barangay Sta. Cruz.

Nakaisip ng paraan ang residenteng si Elvie Salimbaw para maibenta ang sariling ani.

Ipino-post niya sa kaniyang social media account ang picture ng produkto bago ito dalhin sa kaniyang mga kostumer.

"Hindi po kami makapagtinda sa bayan [kaya] nagba-buy and sell na lang po ako," ani Salimbaw.

Nagtitinda naman dati ng bigas ang kapitbahay ni Salimbaw na si Lydia Sabile pero itinigil muna niya ito ngayong may pandemya.

"Inimbak po namin para kahit papano 'yong tulong ng gobyerno hindi namin inaasahan na 'yon ang pang araw-araw namin," ani Sabile.

Laking pasasalamat din ni Sabile na nakapag-enroll ngayong pasukan ang kaniyang bunso.

Malaking bagay ang paghahanda ng lokal na pamahalaan para makakapag-aral pa rin ang mga kabataan.

"Ang Polangui ang first in Bicol na nagtayo ng radio station para magamit ng DepEd (Department of Education)," ani Polangui Mayor Andy Mariscotes.

Mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran para manatiling COVID-free ang kanilang bayan.

Karagdagang ayuda ang dala ng relief packs ng Pantawid ng Pag-ibig para sa 900 pamilya ng Barangay Santa Cruz at Cepres.

Naghatid din ng relief packs at ligtas bags sa higit 2,000 pamilya sa 4 na bayan sa Sorsogon na malapit sa danger zone ng Mount Bulusan.

Nagpapasalamat ang ABS-CBN sa mga sumusunod na partner sa proyekto:

Century Pacific Food, Inc.

Rebisco

Suy Sing Corporation

Lucio Tan Group, Inc

McDonald’s

Safeguard

Quick Chow Noodles

Great Taste 3 in 1

Sunsilk Shampoo

Mega Sardines

Generika Drugstore

Champion Detergent

Unilab

Ritemed

Hana Shampoo

Coca-Cola

Colgate Palmolive

Kopiko

Ligo Sardines

CDO Foodsphere

IPI

Lucky Me

PayMaya

Nagpapasalamat din ang ABS-CBN sa mga sumusunod:

Accredited Service Providers Association of Pagcor (ASPAP)

Intermed Marketing Phils, Inc

Motortrade Life and Livelihood Assistance Foundation Inc.

Pampanga's Best

RFM Fiesta Pasta

Wilcon Depot

Aboitiz Group

Benby Enterprises Inc.

Bistro Group

Champion Detergent Bars

Coca-Cola

Green Cross

Greenwich Binondo Branch

Hanabishi

Jollibee Binondo Branch

Chowking Binondo Branch

Kenny Rogers Roasters

Lemon Square

Master Sardines

Nature’s Spring

NutriAsia

Philippine Egg Board Association

Poten-Cee

Silka Soap

Starbucks Philippines

Sun Life Foundation

Tolak Angin

Century Pacific Foundation

JP Morgan

Suy Sing Commercial Corporation

Ajinomoto

Beautederm Corporation

Cebuana Lhuillier Foundation Inc

Deli Mondo Food Specialties Inc

JAKA Group

GCash

Lazada

P&A Grant Thornton Foundation Inc

PICPA Metro Manila

Rotary Club of Makati

SC Johnson

SEAOIL

TIM IT Company

Nagpasalamat din ang kompanya sa Armed Forces of the Philippines, Air21, Entrego, Air Power, Grab Bayanihan, at Mober na tumulong sa paghahatid ng mga ayuda, at sa Lazada na nagsilbing payment partner.

Kung nais pang tumulong sa kampanya, maaaring ipaabot ang tulong-pinansiyal dito:

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News