Pagsusuot ng face shield, ipinatutupad na sa ilang establisimyento sa Batangas

Ipinatutupad na ang pagsusuot ng face shield sa ilang mga commercial establishments at pampublikong sasakyan sa lalawigan ng Batangas bilang dagdag na health precautionary measure para sa publiko. April Magpantay, ABS-CBN News

BALAYAN, Batangas - Ipinatutupad na ang pagsusuot ng face shield sa ilang commercial establishments at pampublikong sasakyan sa lalawigan ng Batangas bilang dagdag na health precautionary measure para sa publiko.

Nitong Biyernes inanunsyo ni Presidential spokesperson Harry Roque na bukod sa pampublikong sasakyan, required na rin ang pagsusuot ng face shield sa ilang establisimyento tulad ng mall sa bansa.

Pabor sa kautusan na ito Valerie Delos Reyes ng Balayan. Kahit halos isang beses lang lumabas ng bahay para mamimili sa mall, doble ingat pa rin daw siya ngayong may pandemya pa rin.

Kaya nagsusuot siya ng face shield bilang dagdag na pag-iingat laban sa virus lalo at may anak sa bahay.

“Para mas safe po. Tsaka para mas malessen yung pagkalat ng virus…Sobrang nakakatakot lalo may baby ako sa bahay," aniya.

Sang-ayon din dito si Cherry Arellano na aminadong bago pa man ang kautusan ay nagkusa ng bumili ng face shield bilang dagdag proteksyon upang hindi mahawaan ng virus.

“Mas dagdag security. Of course, for splashes kasi iba. Itong mask parang kulang. Mas pabor talaga ako. Mas feeling mo safe kapag lalabas," ani Arellano.

Naglabas na rin ng anunsyo ang pamunuan ng ilang mga mall sa Batangas at sa ibang lalawigan na magiging istrikto sila sa pagpapatupad ng nasabing kautusan upang mapanatili ang kaligtasan laban sa COVID-19 ng mga magpupunta sa kanilang establisimyento.