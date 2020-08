Mayor Isko: Paglalagay ng bike lane dapat pag-isipang mabuti

MAYNILA - Nagdadalawang-isip umano si Manila Mayor Isko Moreno kung tuloy-tuloy na palalagyan ng bike lane ang lungsod.

Ayon kay Moreno, dapat pag-isipang mabuti ang paglalagay ng bike lanes sa Maynila dahil makikitid ang mga lansangan sa lungsod.

"It doesn't mean na bibiglain natin ang isang bagay na kung saan baka naman malagay sa alanganin both 'yong four wheels at two wheels," ani Moreno.

Taft Avenue pa lang ang nilalagyan ng Department of Public Works and Highways ng temporary bike lane sa Maynila.

Sakop ng bike lane ang kalahating linya kaya nawalan ng right of way ang mga commuter na nag-aabang ng mga sasakyan at naharangan din ang mga negosyo.

Muntik na ring mabundol nitong Martes ang ilang commuter na nag-aabang ng bus sa Taft Avenue dahil kailangan pang tumawid sa bike lane para makasakay.

Muling nabuksan ang usapin ng bike lane sa Maynila matapos mapatay noong gabi ng Linggo ang nurse na si Renz Perez, na nabundol ng pick-up habang nagba-bike sa may Padre Burgos Avenue.

Ayon kay Police Master Sgt. Rodrigo Voluntate ng traffic unit ng Manila Police District, habang wala pang permanenteng bike lanes sa Maynila ay dapat kapuwa mag-ingat ang mga siklista at motorista para hindi na maulit ang nangyari kay Perez.

"'Yong mga apat na gulong, kung makakita tayo ng mga nag-bicycle sa gilid... iwasan na lang natin sila," ani Voluntate.

Ayon pa sa Manila police, tiyaking bago mag-bisikleta ay kumpleto ang safety equipment tulad ng reflectorized vest, helmet, at ilaw sa bisikleta. -- Ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News