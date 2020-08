Eksperto sa mga gumaling na sa COVID-19: 'Wag kang kampante'

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Marami ang nagtatanong kung ang isang pasyente bang gumaling na mula sa COVID-19 ay puwede pa muling mahawahan ng bagong coronavirus.

Ayon sa isang pag-aaral sa Hong Kong, puwede ito.

Ayon sa ulat ng Agence France-Presse, napatunayan ito umano sa kaso ng isang 33 taong gulang na residente na nagpositibo nang umuwi siya galing Europa.

Una itong nagka-COVID-19 higit apat na buwan na ang nakalilipas.

Ayon sa may-akda ng pag-aaral, pinatunayan nito na hindi panghabang-buhay ang immunity sa COVID-19. Ibig sabihin, puwede muling kaagad mahawa.

"Our study proves that immunity for COVID-19 infection is not lifelong — in fact, reinfection can occur quite quickly," ani Kelvin Kai-Wang To, microbiologist ng Hong Kong University-faculty of medicine na na-interview sa istorya.

Para kay Dr. Rontgene Solante, isang infectious diseases specialist, nakaaalarma ang findings na ito.

Kaya dapat ibayong pag-iingat kahit pa gumaling na sa COVID-19.

"Wag kang kampante because anytime that you will be exposed, there’s a possibility, a chance, that risk of getting the infection again."

Kaya ayon kay Solante, importanteng magkaroon na ng bakuna laban sa COVID-19.

Sa ngayon, lumalabas na di pa aniya makaaapekto sa pag-develop ng vaccine ang natuklasang "mutation" ng virus na nagdudulot ng COVID-19.

Sa kaso kasi ng taga-Hong Kong na muling nagkasakit, magkaibang virus strains ang nakita.

Ibig sabihin, hindi lang tira-tira nung naunang virus ang nakita nang muli syang ma-swab test.

"Since reinfection is possible with the natural infection, the antibody is not enough to protect an individual after an infection. Then we need to fast-track vaccine so that everyone will be protected, including those who have been infected," ani Solante.

Importante rin aniya na wag balewalain ang hand washing, physical distancing, at iba pang epektibong paraan para makaiwas sa COVID-19.