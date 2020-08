Duterte pumalag, mga grupo sumang-ayon sa mga panukala ni Robredo

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Pumalag si Pangulong Rodrigo Duterte habang sinang-ayunan naman ng maliliit na negosyante ang mga panukalang pang-ekonomiya ni Vice President Leni Robredo noong Lunes.

Ang hinaing ng maliliit na negosyante ang ilan sa 11 mungkahing pang-ekonomiyang inilatag ni Robredo sa isang public address.

Kabilang dito ang pagpapahalaga sa medical frontliners, pagpapalawak ng contact tracing, pag-ayuda sa mga nawalan ng trabaho, pagpapalakas sa maliliit na negosyante pati ang mga nasa online selling, dagdag pang-ayuda sa mahihirap, suporta sa agrikultura at iba pang industrya, pagtataas sa suweldo ng mga manggagawa at mas magandang digital infrastructure.

"Paanong magkakakumpiyansa, kung sa tuwing magpe-presscon ang liderato, wala tayong linaw na mahinuha? Hindi mahirap unawain ang sentimyento ng marami: na para bang walang timon, walang direksyon, walang malinaw na horizon kung kailan at paano masosolusyonan ang pandemya. Na para bang aabutan lang tayo ng kaunting ayuda, tapos bahala ka na, magkulong ka na lang sa bahay at mabuhay nang nangangamba," ani Robredo.

Pero sagot ni Pangulong Rodrigo Duterte, hindi nakakabuti ang umano ay pang-uudyok ni Robredo.

Idiniin ng Pangulo, ngayong panahon ng pandemya, marami ang nangangamba at desperado sa kanilang sitwasyon.

"Please do not add fuel to the fire. You will just destroy government. Huag ninyong sirain ang gobyerno kasi masisira ang tao. Kapag nasisira ang gobyerno, lulutang tayong lahat. Maski na sabihin ninyo mamatay ako bukas, it cannot solve the problem of the country," ani Duterte nitong Martes bilang sagot kay Robredo.

Sabi naman ni Sen. Kiko Pangilinan, nagbibigay lang ng solusyon si Robredo at hindi nito sinisira ang gobyernong sumasablay umano sa kampanya kontra COVID-19.

"VP Leni was providing solutions to the terribly mismanaged COVID-19 campaign. That isn’t destroying government. It is providing solutions for the failure of government to act and respond," ani Pangilinan.

Sabi naman ni Sen. Risa Hontiveros na hindi nakasisira sa gobyerno ang mga pagpuna at makabubuti pa nga kung pakikinggan ang mga inihaing rekomendasyon.

"It will do all of us good to listen to sound policy recommendations."

Para naman sa Kilusang Mayo Uno, ang mga inilatag ni Robredo ay komprehensibo at pangmalakasang mga plano para sa lumalalang kalagayan ng ekonomiya ng bansa.

"Kilusang Mayo Uno lauds Vice President Leni Robredo for being forthright in providing a clear, comprehensive and daring plan to address the current worsening health and economic crisis in our nation today."