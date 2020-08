Duterte ipakukulong ang mga sangkot sa anomalya sa PhilHealth

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA (UPDATE) - Nangako si Pangulong Rodrigo Duterte na pananagutin ang mga tauhan ng gobyerno na sangkot sa mga anomalya sa Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) at maling paggamit ng mga pondong para sa pagtugon sa COVID-19 pandemic.

Sa isang talumpating umere ngayong Martes, sinabi ni Duterte na ipakukulong niya ang mga mapatutunayang sangkot sa korapsyon.

"Pero itong nagnakaw ng pera ng bayan lalo na 'yung sa COVID-19, they will go to prison. I am sure. 'Pag wala akong makita na magpakulong, magdampot ako ng 3 sa kanila, kulungin ko. Pilitin ko kulungin para may makulong lang talaga," ani Duterte.

Nangako rin ang pangulo na pananagutin niya ang mga sangkot sa anomalya sa PhilHealth sa nalalabi niyang termino.

Nasangkot sa kontrobersiya kamakailan ang PhilHealth matapos lumutang ang mga isyung tulad ng pagbili ng overpriced IT equipment at kuwestiyonableng alokasyon sa interim reimbursement mechanism.

Dahil nagagamit umano ang pondo ng gobyerno sa korapsyon, iniutos ni Duterte sa PhilHealth maging sa ibang ahensiya ng gobyerno na i-publish sa mga pahayagan ang mga pinaglalaanan ng pondo at mga sumasali sa bidding.

"I would require them to publish in the newspaper, sa tatlong newspapers of general circulation," ani Duterte.

"Ipa-publish ko ito ang mga bibilhin at pagkatapos ipa-publish ko pagkatapos sa notice sino ‘yong bidders, ‘yong pangalan nila," dagdag niya.

Tiniyak ni Duterte na magagamit sa tama ang pondo ng gobyerno na inilalaan kontra COVID-19.

Buo umano ang tiwala ng pangulo sa mga dating opisyal ng militar sa Gabinete na magagamit ang pondo para sa iba't ibang proyekto ng pamahalaan.

Samantala, ipinaliwanag ni Finance Secretary Carlos Dominguez sa pangulo ang proyekto para ma-digitize lahat ng paraan ng pamamahagi ng ayuda ng gobyerno. Ibig sabihin ay idadaan na sa bank accounts o e-wallets ang tulong ng gobyerno.

Sa parehong talumpati, tinuldukan na ni Duterte ang usapin tungkol sa panukalang revolutionary government ng kaniyang mga tagasuporta.

Nilinaw ni Duterte na wala siyang kilala sa mga nagtutulak ng revolutionary government at hindi niya sinusuportahan ang panawagan.

Tumugon din si Duterte kay Vice President Leni Robredo, na nagbigay noong Lunes ng mga panukala kung paano makababangon ang ekonomiya sa gitna ng COVID-19 pandemic.

"You will just destroy government. Huwag ninyong sirain ang gobyerno kasi masisira ang tao," ani Duterte.

"'Pag nasisira ang gobyerno, lulutang tayong lahat, maski na sabihin ninyong mamatay ako bukas, it cannot solve the problem of the country," dagdag niya.

-- May ulat nina Joyce Balancio at Arianne Merez, ABS-CBN News