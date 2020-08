CSC chair itinangging tinatago niya ang detalye ng mga kaso vs PhilHealth officials

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Nairita ang ilang kongresista sa pagdinig ng Kamara nitong Martes dahil sa mistulang pagtatago daw ng impormasyon ng Civil Service Commission (CSC) kaugnay sa mga kasong nakahain laban sa ilang opisyal ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth).

Pinahaharap na sa Kamara si CSC chairperson Alicia dela Rosa-Bala dahil sa umano’y pagpigil nito na mailabas ang mga impormasyon na hinihingi ng House committee on public account at committee on good government and public accountability kaugnay sa bilang ng mga opisyal ng PhilHealth na may kinakaharap na kaso sa komisyon.

Sabi ni CSC commissioner Aileen Lizada, lumalabas na mula 2010 hanggang 2020, aabot sa 74 na kaso ang isinampa laban sa ilang opisyal ng PhilHealth sa rehiyon.

Labing siyam dito ay ongoing pa at may mga pangalan din aniya na laging lumalabas sa mga kaso.

Dito na niya isiniwalat na may kautusan daw si Bala upang pigilang makarating ang impormasyon sa publiko at maski sa isinasagawang imbestigasyon sa Kamara.

Sa isang board meeting aniya inilabas ang naturang kautusan pero nagtataka si Lizada bakit wala ito sa minutes ng meeting gayong nasa audio recording ito.

"If my recollection serves me right, [Bala said] these information should not be made public nor should be given out to anyone who would be asking either in aid of legislation or investigation. Parang ganun yun ho yung matandaan ko sir," ani Lizada.

Dahil dito, nagbabala ang mga kongresista sa posibilidad na ma-cite for contempt si Bala kaya pinahaharap ito sa susunod na pagdinig sa Huwebes.

Ipinasa-subpoena na rin ang umano'y audio recordings ng pagpupulong at pati mga dokumento ng lahat ng ongoing at naging kaso na kinakaharap ng mga opisyal ng PhilHealth sa CSC.

Sa isang pahayag naman, itinanggi ni Bala ang paratang ni Lizada.

"As a matter of protocol, CSC Chairperson Bala observes the sub judice rule (restricts comments and disclosures pertaining to judicial proceedings to avoid prejudging the issue, influencing the court, or obstructing the administration of justice) especially with cases pending adjudication with the Commission," sabi nito sa isang pahayag.