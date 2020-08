Bilang ng mga naaaksidente sa EDSA concrete barriers pumalo na sa 94

Watch more in iWant or TFC.tv

Umaabot na sa 94 ang bilang ng mga naaaksidente sa concrete barriers na inilagay sa kaliwang bahagi ng EDSA, batay sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority.

Ayon sa MMDA, ang bilang ay galing sa datos na nakalap mula Hunyo 1 hanggang Agosto 13.

Sinabi ni MMDA EDSA traffic chief Bong Nebrija na marami sa mga naaksidente sa barrier ay mga motoristang lasing at nakatulog.

"Hindi ko po sinasabi na katangahan o kapabayaan ng mga drivers yan kung bakit sila bumabangga pero the thing is there are underlying factors why they get in contact with the barriers," ani Nebrija.

Giit pa ng MMDA, sapat naman ang signages sa mga barrier at matagal naman na anilang naipaalam ito sa publiko.

Aabot naman aniya sa 5,000 concrete barrier ang nailatag sa kahabaan sa EDSA at patuloy na kinukumpleto ang kabuuang 36,000 barrier na ilalagay sa naturang kalsada.

Dagdag pa ni Nebrija, napalitan naman ng manipis na steel bollard ang makakapal na concrete barrier na nailagay sa makikipot na bahagi ng edsa tulad ng mga nasa flyover at underpass.

Prayoridad aniya na lagyan ng metal bollard ang makikitid na bahagi ng bus lane tulad ng tunnels o kaya flyover.

Donasyon daw ito ng pribadong grupo at naghihintay ng pondo ang MMDA para makabili pa.

Pinagiisipan din ng MMDA na palitan ng steel bollards ang mga naihilera nang barrier sa mga flyover dahil baka makaapekto raw ito sa structural integrity ng mga flyover na wala naman sa disenyo ng mga barrier.

Pero hati ang ilang tsuper tungkol dito.

“Yung concrete barrier kasi yung kapag bumangga ka wasak talaga ang bus mas makakaaksidente ka nun, mas magaan ang plastik,” ani Celso, isang bus driver.

Pero para sa isa pang tsuper na si Joseph, mas nakakaligtas ang pagkakaroon ng bollard.

“Mas maganda ang bollard kasi di tumatalsik 'yun nakabaon 'yun. Medyo magaan siya pagka-natamaan mo, hindi mada-damage gaano,” ani Joseph.

-May ulat nina Henry Atuelan, Doris Bigornia, at Lyza Aquino, ABS-CBN News