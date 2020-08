50,000 contact tracers target kunin ng DILG sa Setyembre

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Aabot sa 50,000 contact tracers ang target kunin ng Department of the Interior and Local Government ngayong Setyembre bilang bahagi ng pinaigting na pag-responde ng gobyerno sa COVID-19 pandemic.

Prayoridad umano sa mga kukuhaning contact tracer ang mga nakapagtapos ng allied medical courses at criminology pero puwede ring kunin ang mga nagtapos ng ano mang college course.

Ayon sa DILG, P20,000 kada buwan ang sahod at kailangang dumaan sa training sa Local Government Academy at Philippine Public Safety College.

"The moment they are hired they will undergo this training and the training is mandatory," ani DILG Undersecretary Jonathan Malaya.

Nasa P5 bilyon mula sa Bayanihan to Recover as One Act (Bayanihan 2) ang nakalaan sa emergency hiring ng contact tracers.

Sa ngayon, mayroong 85,000 sa buong bansa pero dahil 108 milyon ang populasyon ng Pilipinas, target umanong magkaroon ng isang contact tracer kada 800 tao.

Kailangan ding gawin ang 1:37 contact tracing ratio.

Contract of service basis ang hiring dahil hanggang katapusan lang ng taon ang Bayanihan 2.

Pero gusto umano ng DILG na isang taong magtrabaho ang mga contact tracer kaya planong humingi ng dagdag na budget para palawigin ang serbisyo.

Sa mga interesadong aplikante, kailangan lamang isumite ang mga sumusunod na requirement sa DILG field offices:

- Personal data sheet

- Application letter

- NBI clearance

- Drug test results

Tiniyak nama ngn DILG na magiging prayoridad ng local government units ang mga contact tracer para sa personal protective equipment at COVID-19 testing upang masiguro ang kaligtasan ng mga ito.