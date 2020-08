2 biyuda ng Abu Sayyaf salarin ng Jolo twin blasts: militar

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA (UPDATE) - Dalawang babaeng suicide bomber ang nasa likod umano ng magkakambal na pagsabog sa Jolo, Sulu noong Lunes, ayon sa opisyal ng Philippine Army.

Parehong babae at mga asawa ng mga nasawing miyembro ng Abu Sayyaf ang mga salarin, ayon kay Philippine Army Chief Lt. Gen. Cirilio Sobejana Jr.

Ang isa aniya ay asawa ni Norman Lasuca, ang unang Pilipinong suicide bomber na naitala sa bansa. Siya ang nagpasabog ng kaniyang sarili sa entrada ng isang army camp sa Sulu noong Hunyo 2019.

Ang pangalawa namang suicide bomber ay asawa ni Abu Talha, na tagapag-ugnay umano sa Abu Sayyaf at Islamic State o ISIS sa ibang bansa.

Tingin ng Armed Forces of the Philippines na tinarget talaga ng mga salarin ang mga sundalong namamalengke.

“Testimonies ng mga nasugatan na mga sundalo natin, and then nakita rin doon sa CCTV na suicide bomber – although nakita, umuusok na. Pero hindi nanggagaling doon sa motorsiklo na initially nareport na motorcycle-borne IED,” ani Sobejana.

“She was positioned between the 2 military vehicles, yung KM40 saka KM250 na nakaparada sa harap ng commercial establishment kung saan naganap yung pagsabog,” dagdag niya.

Isiniwalat ni Sobejana na ang dalawang bomber ang mismong tiniktikan ng army intelligence officer na pinagbabaril ng mga pulis sa Jolo nitong Hunyo.

Nitong Lunes, Agosto 24 ay niyanig ng dalawang magkasunod na pagsabog ang Jolo, Sulu. Namimili ang ilang sundalo ng mga pagkain sa kalapit na pamilihan sa Paradise Food Center nang mangyari ang unang pagsabog.

Bigla namang nangyari ang ikalawang pagsabog na 100 metro lang ang layo mula sa unang explosion site habang rumeresponde ang mga awtoridad.

Nasa 15 ang patay kabilang ang 7 sundalo, 1 pulis, 6 na sibilyan at ang sinasabing suicide bomber. Nasa 75 naman ang sugatan.

Watch more in iWant or TFC.tv

Isa sa mga nasawi si Joe Michael Langbis, ang kaisa-isang pulis na nasawi sa pagsabog.

Nasawi si Langbis habang pinapalayo ang mga tao sa pinangyarihan ng unang pagsabog sa Jolo.

Napuruhan siya nang magkaroon ng pangalawang pagsabog

Isang mapagmahal na asawa at ama sa tatlong anak sa Langbis, ayon sa mga mahal sa buhay.

"Kung sana may mabibiling pain killer para man lang maibsan yung nararamdaman namin, kung puwede pero hindi," ani Margielyn Luna, kapatid ng biktima.

Ayon sa pamilya, malapit si Langbis sa suicide bomber.

MGA SUNDALO SA BOMBING SITE IDINETALYE ANG INSIDENTE

Nagpapagaling naman sa Camp Navarro General Hospital ang 5 sa 18 mga sundalong nasugatan

Isang tama ng shrapnel sa kamay at braso ang natamo ni Corp. Jeric Ghil Villaluz.

“Nandoon ako sa loob ng sasakyan kasi maam, kaya ito lang tama ko kasi ako, kasi paganyan ako. umaabot lang ako ng mga pinabili. di ko namalayan na pumutok na lang, sumabog. kaya di ko na naramdaman ang iba,” ani Villaluz.

Nakatayo naman sa gilid ng daan si Corp. Jesus Genora bilang isa sa mga nakatalagang security, habang namimili ang mga kasama.

“Nakatayo kami sa gilid. Tapos bigla na lang may pumutok. tumakbo na kami sa loob yun pala may tama na ako. Doon sa building nagtago… Nakita namin sa labas marami nang patay at wounded at saka duguan na tropa namin,” ani Genora.

Anim sa mga nasugatan ay dinala nila sa mga pribadong ospital sa lungsod, habang nananatili sa pagamutan sa Jolo ang 7 pang nasugatang sundalo.

Mungkahi ni Sobejana na muling isailalim sa batas militar ang Sulu. Pero tutol naman dito ang gobernador na si Abusakur Tan.

“Hindi naman natin kailangan ang martial law. Kaya nga tayo may anti terrorism bill. Dapat kalmado lang tayo,” ani Tan.

Nagpadala na ang National Bureau of Investigation ng forensic team sa Jolo na target matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspek at ang uri ng bombang ginamit.

Naka-lockdown naman ang Jolo habang iniimbestigahan ang insidente.

Patuloy ding pinaghahanap ng mga awtoridad si Mundi Sawadjaan, ang Abu Sayyaf Subleader na natukoy na nasa likod ng mga pambobomba sa Sulu, kabilang ang Jolo Cathedral blast.

— Ulat nina Zhander Cayabyab, Queenie Casimiro at Chiara Zambrano, ABS-CBN News