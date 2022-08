Nagkulay asul at dilaw ang makasaysayang mga istruktura ng Pontifical University, mga kulay ng bandila ng Ukraine. Jasmin Romero, ABS-CBN News

Pinailawan ng University of Santo Tomas (UST) ang ilang bahagi ng campus nito bilang paggunita sa ika-31 taong Independence Day ng Ukraine, ngayong Miyerkoles, August 24.

May mga flaglet ding makikita sa campus.

“As Ukraine celebrates its Independence Day, the University of Santo Tomas lights up its campus landmarks in the colors of the Ukraine flag. Lit with the colors of blue and yellow, the historic Arch of the Centuries also features the Ukrainian word for peace (мир). The Thomasian community is one in prayer for peace in Ukraine,” ayon sa opisyal na pahayag ng UST.

Isinagawa ang paggunita na ito lalo’t anim na buwan nang nakikipaglaban ang Ukraine sa pagsalakay ng Russia.

Bandang alas-6 ng gabi nagdasal ng Angelus at pinatugtog ang national anthem ng Ukraine, bago binuksan ang mga ilaw.

Ayon sa UST, mananatiling bukas ang mga ilaw simula ngayon hanggang Biyernes, August 26 mula alas-6 hanggang alas-9 ng gabi.