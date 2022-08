Sinulat ng isang bata sa Camarines Norte ang pang-aapi umano ng isang guro sa kaniya sa unang araw ng pasukan nitong Lunes. Kuha ni Jeannie Vargas

Aaksyunan ng Department of Education ang viral na post kung saan inireklamo ang isang guro dahil sa umano'y verbal abuse sa estudyante sa Camarines Norte.

"The school head was directed to submit an incident report... to the regional director within 72 hours from the occurence of the incident," ani DepEd Spokesperson Michael Poa.

Nakipagpulong na rin umano ang schools division office sa magulang ng bata nooong Martes at tiniyak na hindi kukunsintihin ang ano mang uri ng pang-aabuso sa mga bata.

"The teacher po will be subjected to administrative proceedings in accordance with our rules. The Department of Education takes these incidents very seriously," ani Poa.

Ayon pa kay Poa, may tulong na ring ipinaabot sa bata.

"Psychological first aid was immediately given to the learner, by trained personnel from the school health section. Psychosocial status of the learner will be monitored," aniya.

Sa viral na Facebook post ni Jeannie Vargas, sinabi niyang tila na-trauma ang kaniyang Grade 5 na pamangkin sa pagtrato sa kaniya ng kaniyang guro sa unang araw ng klase.

Pinost ni Vargas ang sinulat ng pamangkin sa isang papel, kung saan ikinuwento nito na tinawag siyang "bobo" at "hayop" ng kaniyang guro.

"Ikaw bruha ka, kanina ka pa nagsusulat, ikaw na lang ang kulang," sabi umano ng guro sa bata.

"Ma'am wait lang po at puro mali ang sulat ko po," sugat aniya ng estudyante.

"E di dalian mo diyan, bobo," pabulong umano na sagot aniya ng teacher sa bata

Labis na ikinagalit ni Vargas ang sinapit ng kanyang pamangkin.

"Hindi niyo po deserve ang lisensya na dapat sa ibang tao na mas may malasakit sa mga bata," ani Vargas.

"Kawawa ang pamangkin ko ngayon, ayaw na pumasok sa sobrang takot sa teacher na ito," dagdag niya.