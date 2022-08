Watch more News on iWantTFC

Naproseso na ng pamunuan ng Colegio de San Lorenzo sa Quezon City ang lahat ng kailangang i-refund na tuition ng mga K-12 na mag-aaral, na unang nag-enrol sa kanila para sana ngayong school year.

Ito ang pahayag ni Atty. Vixen Dorado, tagapagsalita ng paaralan, sa kanyang pagharap sa press briefing ngayong Miyerkoles.

"We are refunding all tuition fees. As of today, all cheques have been prepared to be claimed. We have refunded all tuition fees from K to 12 and basic ed," aniya.

"And for college, more than half of the tuition fee have been processed," dagdag pa niya.

Nakuha na ng ilang magulang ang refund ngayong araw. Kabilang sa mga unang nakakuha si Daina Salgao.

Nilinaw naman ni Dorado na hindi mismo ang eskwelahan ang ibinebenta. Bagkus, naghanap sila ng investor na puwede sanang mag-takeover, bagaman hindi rin aniya ito natuloy.

"The family was willing to give up control and give it to a possible investor so as to save the school. However, it did not materialize," ani Dorado.

Pinabulaanan rin ng abogado ang kumalat na impormasyong nawalan umano ng budget ang eskwelahan matapos matalo sa halalan ang may-ari nito.

“The family’s priority is education. We will also be handling the case that we will file in court for the petition for liquidation because Colegio de San Lorenzo is bankrupt. And we will be assisting them to organize their affairs," sabi ni Dorado.

"However, at this moment, the priority of the school is to assist the stakeholders, especially the students, the employees and their family."

Handa rin umanong sumunod sa lokal na pamahalaan ng Quezon City ang pamunuan ng Colegio de San Lorenzo kaugnay sa isyu ng building permit.

Tiniyak ni Dorado na bukas ang tanggapan ng paaralan hanggang Setyembre 20 para sa mga made-delay sa pagkuha ng refund. Bukas ito mula Lunes hanggang Biyernes, alas-9 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon.