MAYNILA - Bahagyang tumaas ang mga pasyenteng nako-confine sa mga pribadong ospital na positibo sa COVID-19, ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines.

Sinabi ni Dr. Jose Rene De Grano, president ng PHAPi, na incidental COVID cases ang karamihan sa mga ito at nasa low risk pa rin naman ang utilization level.

“Ang admission nila is more of dati nilang sakit. These are immunocompromised na patients na nahawa. Because they have pre-existing diseases, mas madali silang mag-succumb to the critical case,” ayon kay De Grano.

Mababa sa 5 porsyento ng mga pasyenteng may COVID-19 sa mga pribadong ospital ang umaabot sa severe at critical case.

Karamihan naman sa mga severe cases ay hindi bakunado o hindi pa fully vaccinated. Kaya muli nilang hinihikayat ang publiko na magpabakuna kontra-COVID-19.

“Ang tumataas ay non-COVID beds. Main reason ay kulang ang aming nurses. Pero we have physical beds. Ang daming beds ng hospitals. Pero ang problem is who will manage the beds. Kung mag-admit kami, eh kulang ang nurses. ‘Yon ang nagiging limitation,” ayon kay De Grano.

Ang pangingibang-bansa ng mga nurses ang nakikitang dahilan ni De Grano kung bakit nagkukulang sa mga nurse ang mga pribadong ospital.

Bukod sa COVID-19, dumarami rin ang mga pasyenteng ina-admit sa mga pribadong ospital dahil sa hypertension, diabetes, dengue, at leptospirosis ngayong tag-ulan.

