Pilipinas, itinuturing na middle power sa Asia Power Index 2021

Itinuturing na middle power ang Pilipinas sa pag-aaral na isinagawa ng Asia Power Index 2021. Ika-16 sa 26 bansa at territories ang Pilipinas. Ang iba pang middle powers ay kinabibilangan ng Japan, Australia, India at Indonesia. Nag-improve rin ang positive ‘power gap’ ng Pilipinas noong 2021 o ang kakayahan nitong magconvert ng resources na nakaiimpluwensiya sa Asya.

(L-R) Ms. Ma. Theresa Alders, Director, ASPAC Pacific Division; Hon. Nathaniel Imperial, ASPAC Assistant Secretary; Ms. Susannah Patton, Director, Southeast Asia Program, Lowy Institute; Hon. Richard Sisson, Chargé d’Affaires a.i. Australian Embassy in the Philippines; at Dr. Marichu Liwanag, Head, Carlos P. Romulo School of Diplomacy, FSI

Ngayong 2022, nanguna naman ang Pilipinas sa ‘alliance force multiplier’ kasama ang iba pang bansa tulad ng China, Australia, Japan, South Korea kabilang ang United States.

Tinalakay ang mga tagumpay na ito ng Pilipinas sa Mabini Dialogue Series sa pangunguna ng Office of Asian and Pacific Affairs o ASPAC ng Department of Foreign Affairs o DFA sa pakikipagtulungan ng Foreign Service Institute o FSI at ng Australian Embassy sa Manila noong August 9, 2022 sa Carlos P. Garcia Conference Hall ng DFA.

Tinalakay ni Ms. Patton ang pag-aaral ng Lowy Institute patungkol sa Asia Power Index Project

Ipinahayag naman ni ASPAC Assistant Secretary Neal Imperial na ang Asia Power Index ay isang pamamaraang magagamit ng Pilipinas para tukuyin ang strengths at weaknesses nito bilang isang bansa at gumawa ng mga oportunidad na magsasakatuparan ng mga programa at magsusulong ng kooperasyon sa iba pang bansa sa Asya.

Nakilahok sa nasabing event ang mga opisyal ng DFA, FSI at Australian Embassy sa Pilipinas.

Source: DFA