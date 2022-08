Watch more News on iWantTFC

MANILA – Naniniwala ang isang school principal sa Hagonoy, Bulacan na ang pagpapatayo ng mega-dike project sa kanilang lugar ay makatutulong upang maiwasan na ang pagbaha doon lalo na tuwing umuulan.

Sa ikalawang araw ng klase para sa pampaaralang taon 2022-2023, nakita ng ABS-CBN News na may mga estudyanteng lumusong sa baha sa nasabing bayan para lang makarating sa eskwelahan. Mayroon ding binuhat ng mga magulang para lang hindi mabasa ang paa ng bata.

Sa Hagonoy East Central School, may nakita pang isdang lumalangoy sa loob ng silid-aralan.

Sa isang panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Felicisima Manarang, principal ng nasabing eskwelahan, na ang mega-dike ang posibleng susi sa paghupa ng baha sa kanilang lugar, bukod pa sa dredging sa Hagonoy River na isinasagawa ng kanilang lokal na pamahalaan.

“Maaaring maging remedyo rin po dito, yung mega-dike dahil ang dike po ng Hagonoy ay napakatagal na panahon na, almost 20 years na, na hindi po siya naitataas o nagagawa,” kuwento niya.

Ayon kay Manarang, isa ang kanilang paaralan sa tatlong eskwelahan sa silangang bahagi ng Hagonoy na pinapasok ng baha at apektado ng high tide.

“Yan pong nakikita niyo po kahapon ay Gabaldon building po iyan…Kaya lang po, ginamit po naming classroom sa Grade 1… dahil nga po 20 classrooms po at lagi nang lubog sa baha, at this would be hazardous to the health of our pupils. Kaya hindi na po namin yung ginamit during the validation of face-to-face opening of classes,” sabi niya.

Kuwento ng punong-guro, tila apektado ang kanilang enrollment dahil sa paulit-ulit na pagpasok ng baha sa kanilang mga gusali.

“I was very sad last Monday. I was speaking with our public school district supervisor, Dr. Alexander I. Adonis, that we have a tremendous decrease of enrollment in our Hagonoy East Central School.”

“Knowing that central school is the flagbearer of our district in Hagonoy is ay nagkaroon po kami ng pagbaba ng aming enrollment. Almost 200-plus students po ang nag-transfer sa mga nearby barrios,” aniya.

“At hindi po namin yun mapigil, ang mga magulang at guardians ng mga bata. Kahit po nalulungkot kami ay nag-i-issue ako ng Form 137 and 138, yung kanilang good moral character, just to continue their education.”

Nanawagan si Manarang kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte para sa pagpapatayo ng bagong building sa kanilang eskwelahan.

“I would like to take this very chance to make a formal appeal, to ask help and support from our Vice President and Secretary, Hon. Sara Zimmerman Duterte, our Secretary of Education, to please include our school, Hagonoy East Central School for the construction of the new building, 2-storey po sana, para ang ating mga mag-aaral na nagshi-shift ng klase ay mailagay natin sa pormal na classroom this school year,” aniya.

--TeleRadyo, 24 August 2022