May-ari ng umano'y pekeng recruitment agency, timbog sa Pasay

Arestado ang isang babae na hinihinalang may-ari ng pekeng recruitment agency sa Pasay sa ikinasang operasyon ng Southern Police District Anti-Cybercrime Group sa Pasay City.

Isang lehitimong ahensya ang nag-suplong sa SPD-ACG na ginagamit ang pangalan nila sa social media para makapang-biktima umano ng mga naghahanap ng trabaho.

"Nagrerecuit sila ng job applicants then nirerefer din nila sa mga company na nangangailangan ng manpower," ayon kay Police Major Franklin Lacana.

Ayon kay Lacana, hinihingian ng placement fee ang mga aplikante at paniniwalain na magkakaroon ng trabaho.

Pinabulaanan naman ito ng babaeng suspect. Aniya, may business permit ang kumpanya nila at inaayos pa ang permit nila sa Department of Labor and Employment (DOLE).

Bukod sa may-ari, 7 pang empleyado ng agency ang inaresto din ng mga awtoridad.

Desidido naman ang Bestman Power Incorporated na ituloy ang kaso laban sa mga suspek para hindi na siya makapang-biktima pa ng iba.

Nahaharap ang walong suspek sa mga kasong syndicated estafa, computer identity theft at illegal recruitment.