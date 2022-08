Higit 25 kilo ng hinihinalang shabu ang nakuha sa buy-bust operation sa Quezon City.

Arestado nitong madaling araw ng Miyerkoles ang isang lalaki sa Quezon City matapos umanong makuhanan ng higit P170 milyong halaga ng hinihinalang shabu.

Ayon sa Quezon City Police District (QCPD), 2 buwan nilang minanmanan ang 36 anyos na suspek, na itinuturong source ng iba pang nahuli ng mga awtoridad kaugnay sa ilegal na droga.

"May mga contact na foreigner at siya 'yong bagsakan ng malalaking quantity... ito'y mahabang operasyon at nakailang test buy kami sa kaniya," sabi ni QCPD Director Gen. Nicolas Torre III.

Nakumpiska sa suspek ang higit 25 kilo ng hinihinalang shabu na nakapakete sa mga Chinese tea bag. Isinilid ang mga ito sa sako ng bigas.

Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang suspek.

Inihahanda na ng mga awtoridad ang mga kaukulang kaso laban sa suspek.

— Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News