Aabot sa higit 2,2000 pamilya sa Luzon ang apektado ng pananalasa ng Bagyong Florita, sabi ngayong Miyerkoles ng Department of Social Welfare and Development kasabay ng bahagyang pagbuti ng panahon at paghupa ng mga baha.

Sa Palace briefing, sinabi ni Social Welfare Undersecretary Marco Bautista na 2,213 pamilya sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cordillera Administrative Region at National Capital Region ang itinuturing na "displaced" dahil sa bagyo.

Katumbas aniya ito ng 7,616 inidbiduwal.

Magugunitang nagpatupad ng evacuation ang maraming lugar sa Luzon noong Lunes at Martes bilang pag-iingat sa mga baha at pagguho ng lupang dulot ng Bagyong Florita.

Ayon kay Bautista, nakapagbigay ang ahensiya ng tulong sa mga apektadong pamilya, na sa ngayo'y nagkakahalagang higit P1 bilyon.

Dahil sa bahagyang pagbuti ng panahon at unti-unting paghupa ng baha, nagsimula nang umuwi ang mga lumikas sa evacuation center, ani Bautista.

Ayon naman kay Social Welfare Secretary Erwin Tulfo, walang naitalang nasawi sa pananalasa ng bagyo.

Sa Cagayan, bagaman gumanda na ang panahon, hindi pa rin nagpapakakampante ang provincial disaster office.

Binabantayan ngayon ng mga awtoridad ang mga ilog na nagsisilbing catch basin ng tubig sa mga matataas na nakapaligid na lugar.

Posible kasing mag-overflow o umapaw ang mga ilog, na maaaring maging sanhi ng pagbaha sa probinsiya.

Sa bayan ng Baggao, tinitingnan ng mga awtoridad kung accessible na ang 7 barangay matapos ma-isolate dahil sa pag-apaw ng ilog.

Tig-isang tulay rin sa mga bayan ng Baggao, Iguig at Peñablanca ang kasalukuyang hindi madaanan.

Pero tiniyak ng mga awtoridad na sasamantalahin nila ang magandang panahon upang makapag-clearing operations.

Sa Ilocos Sur, nasa 1,000 residente ng Barangay Badio sa bayan ng Pinili ang apektado matapos gumuho ang isang tulay.

Dahil dito, hirap makatawid ang mga residente mula sa kanilang lugar papunta sa kalapit na sitio, at aabutin pa sila ng kalahating oras kung gagamitin ang ibang ruta.

Nangako naman ang Department of Public Works and Highways at lokal na pamahalaan na magtatayo sila ng temporary bridge sa loob ng linggong ito.

Nakatakda ring magbigay ang lokal na pamahalaan ng dalawang van para magsilbing service ng mga residente, lalo ang mga batang pumapasok sa eskuwelahan.

Nakalabas na sa Philippine area of responsibility ang bagyong Florita at wala nang nakataas na tropical cyclone wind signals, base sa 11 a.m. bulletin ng PAGASA.

Pero inaasahang magpapatuloy pa rin ang ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon sa susunod na 24 oras, ayon sa PAGASA.

— May ulat nina Jeck Batallones at Reiniel Pawid, ABS-CBN News