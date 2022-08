Bilang ng mga may malubhang COVID-19 tumaas: DOH

Watch more News on iWantTFC

Tumataas ang bilang ng mga may malubhang sakit ng COVID-19, base sa datos na inilabas ng Department of Health (DOH).

Base sa datos na tiningnan ng ABS-CBN Investigative and Research Group, 4 na sunod na linggo nang higit 9 porsiyento ang mga severe at cricial case sa COVID-19 admission sa mga ospital.

Ito na ang pinakamataas na naitalang malubhang kaso ng COVID-19 mula Hunyo, sabi ng ABS-CBN Investigative and Research Group.

Kinumpirma naman ito ni DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergeire matapos makapagtala ang ahensiya ng nasa 811 severe at critical cases o 9.7 porsiyento ng total COVID-19 admissions noong nakaraang linggo.

Higit kalahati naman sa mga malubhang kaso ay hindi pa bakunado o hindi nakumpleto ang primary series ng COVID-19 vaccines.

"We confirm that the percentage of severe and critical infections have been noted to increase for these past weeks," sabi ni Vergeire.

Pero ayon kay Vergeire, hindi pa ito kailangan ikabahala sa ngayon.

"'Pag tinignan natin sa kabuuan, hindi naman lumalagpas sa 10 percent na threshold o 1,000. Although hindi natin gustong maliitin ang numero na 'yon, dahil nakikita nga natin na may angking pagtaas sa severe and critical," aniya.

Ayon sa OCTA Research Group, bumababa na rin ang bilang ng mga dagdag na kaso ng COVID-19 sa kabuuan.

"Nakikita natin na patuloy na bumababa ang kaso sa bansa. In fact, mayroon tayong negative growth rate sa bansa, nasa -14 percent at ang ang reproduction number, nasa less than 1 na," ani Dr. Guido David ng OCTA.

"Significant pa rin ang level ng cases kaya kailangan tuloy ang pag-iingat pero karamihan ng lugar, gaya ng [National Capital Region], bumababa na," aniya.

Ayon sa DOH, nasa 21 porsiyento pa lang ng eligible population ang nakakatanggap ng booster kontra COVID-19 kaya naman inilalapit na ang bakunahan sa mismong mga komunidad para mapataas pa ang bilang ng mga Pilipino na protektado sa sakit.

Bakunahan sa paaralan

Sa unang linggo ng face-to-face classes, dinala ng DOH ang bakunahan sa mismong mga paaralan.

"Super importante po sa akin na mabakunahan kasi iwas-COVID," sabi ni Fayth Santos, estudyante ng Rizal High School sa Pasig.

"Malaking bagay lalo dito na siya nabakunahan, dito na rin siya nag-school. Very convenient 'yon kasi iwas na rin sa crowded na vaccination site," anang ina ni Fayth na si Marilou Santos.

Maging ang guro sa Rizal High School na si Hyacinth Galero ay naglaan ng oras pagkatapos ng klase para sa booster niya.

"Opportunity siya na mas malapit, kasi nasa school na ako," aniya.

— Ulat ni Wena Cos, ABS-CBN News