Batang nakaranas umano ng verbal abuse ng guro, huminto sa pag-aaral

NAGA CITY — Kinumpirma ng magulang na labis ang trauma na pinagdadaanan ng anak niya matapos ang umano’y verbal abuse mula sa Grade 5 class adviser nito sa isang paaralan sa Daet, Camarines Norte.

“Trauma po anak ko dahil sa ginawa ng teacher, hindi na po pumapasok anak ko at ayaw na po sa school mismo,” saad ng nanay ng bata.

Nakipag-ugnayan na umano sa bata at mga magulang nito ang Department of Education (DepEd) Camarines Norte.

Mula rin umano sa ahensiya ang inisyatibo na mabigyan ng psychological first aid ang bata, ayon sa tiyahin ng bata na si Jeannie Vargas.

"Yung bata po is pinakausap na rin sa doktor at may trauma nga raw, kaya imo-monitor nila yung bata kahit pa lumipat na ng school,” saad nito.

Binuweltahan din ni Vargas ang mga netizens na inaakusahan siyang nagpapapansin lang.

Aniya, hindi kapareho ng “Batang 90’s” ang kabataan ngayon na nakaranas ng stress lalo sa pag-aaral dahil sa pandemya.

“Baka kasi sa iba, masyadong kadramahan sinasabi ko pero masyado po talagang fragile ang mga bata ngayon… sana lawakan pa ang isip ng mga guro at ibang tao pagdating sa ganyang usapin tungkol sa mga bata,” saad nito.

Hindi rin umano niya intensyong siraan ang institusyon at malaki ang respeto niya sa mga guro.

Nais lang umano niyang magbigay paalala ang nangyari sa pamangkin sa mga magulang at mga guro.

“Talagang magagaling po karamihan din ng teachers doon sa school na yun, saka halos karamihan ng gumagraduate sa school na yun, talagang magagaling din. Ayoko man pong isipin ng ibang parents na hindi na safe ipasok dun ang mga anak nila. Talagang ito lang pong isa na ito ang sumobra siguro,” ani Vargas.

“Ako man po eh sobrang proud sa mga teachers ng CamNorte dahil magagaling naman po talaga karamihan diyan, pero pag may mga ganyan na nasasali at hindi nila inaaksyunan, yun po ang makakasira talaga,” dagdag niya.

Ayon sa regional office ng DepEd sa Bicol, gumugulong na ang imbestigasyon dito ng kanilang Division Office.

“May ongoing fact-finding investigation po ang SDO Cam Norte, the case if found valid will be treated under the provisions ng Child protection policy and due process if mag file ng formal complaint ang parents.

—Ulat ni Jonathan Magistrado