Watch more on iWantTFC

Balak ng Department of Health (DOH) na paiksiin ang quarantine period ng mga health worker na fully vaccinated pero na-expose sa COVID-19.

Ayon kay Health spokesperson Maria Rosario Vergeire, posibleng umikli sa 7 araw ang quarantine period ng mga bakunadong health worker.

"Maaring 7 araw basta mayroon silang 5th-day testing at sila'y negatibo. Ito'y fina-finalize pa po," ani Vergeire.

Ito'y sa harap ng patuloy na kakulangan ng mga health worker sa mga pribado at pampublikong ospital sa bansa dahil sila'y nagkakasakit ng COVID-19 o nae-expose sa mga taong positibo sa sakit.

Kasama sa mga nakararanas ng kakulangan sa health workers ang Philippine Genral Hospital (PGH), na may 80 medical frontliner na naitalang nagka-COVID-19 noong kalagitnaan ng Agosto.

"Most of our health care workers are vaccinated. Buti na lang at hindi sila malulubha kaya lang... kailangan din nila ng quarantine. 'Yan po ay nakakapilay sa ating frontliners," ani PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario.

Inihayag din ngayong Martes ng PGH na hindi muna tatanggap ng mga bagong pasyente ang emergency room nito bunsod ng paglobo ng mga kaso ng COVID-19 sa ospital.

Ayon sa ospital, ayaw nilang makompromiso ang kalidad ng serbisyong ibinibigay nila dahil sa dami ng mga pasyenteng kailangan nilang paglingkuran.

"Malalagay lang sa peligro ang kapakanan ng mga pasyente, at pati na rin ang aming mga kawani kung ito (dami ng mga pasyente) ay hahayaan naming madagdagan pa," sabi ng PGH sa isang pahayag.

Ayon kay Del Rosario, umabot sa 320 ang kasalukuyang COVID-19 patients ng ospital, ang pinakamataas na bilang sa loob ng 16 na buwan.

Kalahati ng mga pasyente ay itinuturing na severe o critical, at karamihan ay hindi bakunado.

"Kung titingnan mo 'yung daily admissions namin, pataas pa eh. 'Di pa namin nakikita 'yong at least 'yong pag-plateau or slowing down," sabi ni Del Rosario.

Ayon din sa DOH, tuloy-tuloy ang emergency hiring para sa dagdag na health care workers sa mga ospital.

Sa pinakahuling datos ng ahensiya, may 23,131 na nagpositibo sa COVID-19 na health care workers mula nang magsimula ang pandemya. Nasa 22,597 ang naka-recover o higit 97.7 porsiyento habang may 103 naman ang nasawi.

— May ulat nina Job Manahan at Jeff Canoy, ABS-CBN News