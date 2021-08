Panukalang batas sa pag-aampon, lusot sa 2nd reading sa Senado

MAYNILA - Pasado na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang Senate Bill No. 1933 o ang Domestic Administrative Adoption Act na naglalayong padaliin ang sistema ng pag-aampon sa bansa.

Sa period of amendments, isinulong ni Senator Pia Cayetano na i-revamp ang Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng pagdaragdag ng dedicated teams na tututok lang sa adoption.

Paliwanag ng mambabatas, mabagal ang proseso ng pag-aampon sa bansa hindi lang dahil sa mga pending na kaso sa korte kundi kulang din ng tao ang DSWD na nakatutok sa adoption.

Karaniwan kasi anya na ang mga tauhan ng DSWD na naka-assign sa adoption at foster care ay pinu-pull out kapag may mga kalamidad para mamahagi ng relief goods.

"There is not enough attention given to the estimated millions of children who are on the streets in need of either temporary foster care or permanent care through adoption. This independent body, to be known as the National Authority for Child Care, will still be attached to the DSWD and will handle the process of adoption," ani Cayetano.

Nagpahayag din ng suporta sa panukala si Senator Joel Villanueva at hiniling na maging co-author ng panukala.

Nagpasalamat naman si Senator Risa Hontiveros, chairperson ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa suporta ng mga kapwa senador sa isinusulong na panukalang batas.