Mga Pinoy sa Afghanistan, patuloy na inililikas

LONDON - Sa gitna ng peligro at kaguluhan sa repatriation ng iba’t ibang bansa sa kanilang nationals sa Taliban-controlled Kabul, tuloy ang paglikas ng mga Pilipino sa kabisera ng Afghanistan. Ilan sa kanila ay isinakay sa British Royal Air Force C-130 noong August 18.

Kasama sa limang Pilipina na inilikas ang mag-inang sina Nina Pastor at Analee Ocampo. Lumapag sila sa Dubai at saka tumulak sa Southampton, England.

“Hindi po malinaw kung saan kami (dadalhin). Basta ang goal po ay makapasok kami sa base. Para po kung may military flights, makakasakay kami. Yung pagpasok po namin dun is very terrifying. Kasi paglabas po namin sa camp, nag-stay po kami sa labas, going to that base, for 4 hours. May mga local po na gustong pumasok. May mga Taliban din po na naka-assign sa base. Nakakatakot po nakaka-paranoid.” kwento ni Pastor, isang nurse sa Afghanistan.

Biglaan at peligroso ang pagtakas ng mag-inang nurse na sina Nina Pastor at Analee Ocampo mula Kabul patungong UK | Photo: Nina Pastor

Tatlong taong nurse sa Kabul si Nina, ang kanyang ina naman ay 11 taon na roon. Kaya raw siya nagtapos ng nursing ay dahil sa trabaho ng kanyang ina, bilang admin staff sa isang ospital sa Kabul.

“Kung wala pong terrorism, Kabul (Afghanistan) is a very good country. Yung weather, yung tao madaling ka-trabaho. Pero parang sa isang iglap lang, wala naman pong 24 hours, na takeover ng Taliban. Nakakalungkot lang po. Grateful po ako na nakapag-work din ako sa Kabul,” dagdag ni Pastor.

Kasama rin sa na-repatriate ang Kennel Master na si Joselito “Eros” Boaquina ng Hart Integrated Solutions. Isa siya sa mga Pilipino mula Kabul na lumapag sa UK.

Si Joselito “Eros” Boaquina at kanyang mga kasama lulan ng British Royal Air Force C-130 plane | Photo: Joselito "Eros" Boaquina

“Isa ako sa huling nagpa-evacuate kasi may naiwan sa aking misyon, lahat ng tropa ko, pina-release ko na lahat sila. Including mga gamit namin”, kwento ni Boaquina.

Alam ni Boaquina ang peligrong kanilang natakasan dahil noong 2019, nakaligtas siya sa atake ng Taliban.

“Inatake kami ng Taliban, katatapos ng duty namin sa UN. Yung green water tank, puno ng explosives. Yung Green Village wall, nabasag nila. Yun, naging ghost town ang Green Village. Namatayan kami ng tropa,” kwento ni Boaquina.

Ngayong nasa UK na, malaki ang kanyang pasasalamat sa kabutihan ng Afghan locals. Buti na lang daw at hinayaan silang pumuslit ng Taliban.

Bagamat peligroso ang kanilang paglikas sa Kabul, nagpapasalamat pa rin si Joselito "Eros" Boaquina na hindi sila sinaktan ng mga Taliban at hinayaang makaalis. | Photo: Joselito "Eros" Boaquina

“Bubukas lang namin ilaw sa sasakyan tapos kakaway kami. Pinapadaan naman kami. Sabi nila, Filipino good. Alam nila good ang Filipino,” sabi ni Boaquina Nitong Linggo, may grupo ng Pinoy na nakauwi na rin sa Pilipinas mula sa UK.

Inaasahan pa ang pagdating ng ilan pang mga Pilipino sa UK mula sa Afghanistan.

