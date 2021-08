Nakatakdang ipaayos ang nasirang bahagi ng Topaz Road sa Ortigas Center, Pasig City kasunod ng paglitaw ng mahahaba, sanga-sanga, at malalalim na bitak sa kasagsagan ng ulan noong Linggo.

Magdamag nagtrabaho simula Lunes ang contractor ng Manila Water para ilatag sa gilid ng kalsada ang tinatawag na lifesaver pipeline.

Workmen continue installation of a “lifesaver” pipeline that would serve as the water supply route for 4 high-rises surrounding the crack-affected Topaz Road in Ortigas Center, Pasig. pic.twitter.com/Q1378v3kde

Ito ang magiging daluyan ng tubig para sa 4 na condominium sa paligid ng sirang bahagi ng Topaz Road habang ginagawa ang kalsada.

Apektado ang mga gusaling East of Galleria, Cyberscape Beta, Cyberscape Gamma, at Glas Tower.

Dalawang oras pinutol ang pangunahing linya ng tubig mula alas-10 ng gabi hanggang hatinggabi para mailipat ito sa isa pang temporary waterline.

Ginawa na rin ito para tuluyang maisara ang daluyan ng tubig sa ilalim ng kalsada na tinitingnan kung nagkatagas.

Ayon sa supervisor ng contractor, target nilang magamit ang lifesaver pipeline Martes ng gabi.

Kasama sa nakabantay buong gabi ang tauhan ng contractor ng Ortigas Land na nagpapatayo ng katabing gusali.

Hindi nagkaroon ng pagbabago sa mga bitak na bumuo mula noong Linggo, pero binabantayan kung maapektuhan ito kapag muling umulan.

Pasig City Mayor Vico Sotto leads city & building officials in inspecting the cracks formed during heavy rains on Topaz Road at Ortigas. The city engineering office was set to finish its assessment of the damage on Monday but has yet to release its findings.



📸: Bgy. San Antonio pic.twitter.com/zCBcDCuWDi