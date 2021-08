Building 2 sa Bliss complex sa Muntinlupa, isinailalim sa lockdown dahil sa mataas na kaso ng #covid19. Walo na ang lugar sa lungsod na naka-lockdown. pic.twitter.com/DI5pRiZR8l — Jekki Pascual (@jekkipascual) August 24, 2021

MAYNILA - Isinailalim sa tinatawag na "extreme localized community quarantine" ang isang residential building sa Muntinlupa City.

Walo na ang mga lugar na naka-lockdown sa lungsod dahil sa pagdami ng kaso ng COVID-19.

Ayon kay Tez Navarro, head ng Muntinlupa City Public Information Office, idinagdag nila sa listahan ng areas of concern ang Building 2 sa Bliss Complex sa Barangay Putatan. Nagsimula ang lockdown Lunes ng gabi at magtatagal hanggang Setyembre 7.

Sa datos ng City Health Office, may 13 active COVID-19 cases sa gusali, na may populasyon na 80. Mataas umano ang attack rate at may mga nakatira pang mga bata at matatanda kaya napagdesisyunan na i-lock down ang lugar.

Nakausap na ni Muntinlupa City Mayor Jaime Fresnedi ang pamunuan ng Bliss Homeowners Association at sinabi niya na wala munang puwedeng lumabas na residente sa loob ng 15 araw maliban na lang kung emergency.

May 7 building ang Bliss Complex pero Building 2 lang ang inilagay sa lockdown.

Nangako naman ang lokal na pamahalaan na mamimigay sila ng food packs at essential goods sa mga apektadong residente. Magsasagawa rin ng mass testing at contact tracing sa gusali.

Bukod sa Building 2 sa Barangay Putatan, may 7 iba pang mga komunidad ang naka-lockdown sa mga barangay ng Alabang, Poblacion, at Tunasan.

Sa kabuuan, higit 2,000 ang active cases ng COVID-19 sa Muntinlupa City.

-- Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News