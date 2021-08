Watch more on iWantTFC

Binuksan na ng mga siyudad ng Mandaluyong at Pateros ang pagbabakuna nila kontra COVID-19 sa mga non-resident ng siyudad para mapabilis ang vaccine drive.

Ito ang "We Vax As One" program kung saan maaaring mag-book ng appointment ang mga non-resident sa mga nasabing siyudad. Sunod ding magluluwag sa kanilang vaccination program ang Marikina at San Juan.

"Merong LGUs (local government units) na halos patapos na so sayang naman kung isasarado nila. Instead na isara o mag-slow down... ito'y itutuloy na lang at io-open na lang sa mga kapitbahay sa NCR (National Capital Region)," ani MMDA Chairman Benhur Abalos.

Sa Mandaluyong, bawal ang walk-in. Dapat ding magparehistro online at maghintay ng schedule.

Dapat ding magpakita ng government-issued ID ang mga magpapabakuna.

Dapat ding pumirma ng statement of declaration ang magpapabakuna bilang patunay na ito ang una o ikalawang dose nila ng COVID-19.

Ito ay para maiwasan na maulit ang mga ulat ng "vaccine hopping," ayon sa alkaldeng si Menchie Abalos.

"Everyday sina-submit namin sa DICT (Department of Information and Communications Technology). Makikita 'yan. Doon palang mate-trace na. Madedemanda talaga sila," ani Abalos.

Sa Pateros, pinagrerehistro din sa website na nakapaloob sa isang QR code ang mga non-resident na interesadong magpabakuna sa kanila.

"Kasi wala kaming data nila at aasa kami sa report ng DICT. Ang gagawin ng DICT ibabalik sa amin ito after 1 or 2 days, nakikita na natin dito ang vaccinated and unvaccinated. Lahat ng malinis ay pinapadalhan namin ng text message. When it comes to outsiders, we do not accept walk-ins, dahil sa fear na hindi pa naki-clear sila ng DICT, baka mamaya bakunado na sila sa labas," ani Ponce.

Ayon sa lokal na pamahalaan ng Mandaluyong, nasa 430,186 na ang nabakunahan nila ng unang dose. Lagpas ito sa target 70 porsiyento ng populasyon.

Nasa 58,542 naman ang nabakunahan ng unang dose ng COVID-19 vaccines sa Mandaluyong, na lagpas sa kanilang 56,000 na target.

-- May ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News

