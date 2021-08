Higit 1.9 milyong bakuna, naiturok sa Maynila

Health workers and medical frontliners attend to residents at a vaccination site at the Sta. Ana Elementary School in Manila on August 13, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Higit 1.9 milyong bakuna na ang naiturok sa Maynila, ayon sa lokal na gobyerno.

Nasa 1,907,267 na bakuna na ang naiturok sa mga residente ng lungsod ng Maynila habang 763,670 ang fully vaccinated na, ayon sa huling datos ng Manila Health Department.

Isa ang Benigno Aquino Elementary School sa 3 special community sites na may bakunahan bukod sa 18 paaralan sa lungsod na ginawang vaccination sites.



Isang araw bago ang bakunahan, namimigay na ang barangay ng numero at oras ng kanilang bakuna para maiwasan ang siksikan.

“Medyo conflict sa trabaho. Wala kaming mga day off. Wala po kaming time na magpila. Mas okay kasi walang walk-in. May number ka lang sa barangay okay na yung bakuna mo kinabukasan," ani Chin Abagon, isa sa mga nagpabakuna.

“Maganda itong diretso sa loob. Hindi kami mainitan sa labas kapipila," ani Jocelyn Graboso.

Bukod sa vaccination sites sa mga paaralan, tuloy-tuloy ang drive-thru vaccination sa Quirino Grandstand na fully-booked hanggang August 29.

May home service vaccination din ngayong Martes para sa mga bedridden na residente.

