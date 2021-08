Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Isang guro sa Alabat, Quezon ang matagumpay na naoperahan, habang gising, para alisin ang tumor sa utak noong Agosto 13.

Ayon kay April Rose Rodriguez Oliveros, una siyang na-diagnose na may brain tumor noong taong 2019 sa Lucena.

“Tinanggap ko po siya nang kailangan maluwag sa dibdib ko dahil kung hindi ko siya tatanggapin na ibinigay sa akin ni Lord, paano ko siya haharapin?” sabi ng 32-anyos na guro.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, ikinuwento ni Oliveros na nasa 6.4 cm na ang tumor nang siya ay unang magpa-CT scan pero hindi siya agad nakapagpa-MRI.

“Ako po ay nagpa-MRI matapos atakihin sa paaralan. Nagkaroon ako ng seizure sa school na nagkagulo ang school habang kami po ay nagso-sort ng modules. Nagpa-MRI ako December 2020, 7.4 cm na po siya,” sabi niya.

Humingi si Oliveros ng tulong sa kanilang alkalde na si Mayor Fernando Mesa at asawa nito at agad pinayuhan siyang magtungo sa East Avenue Medical Center para magpasuri.



“Pumila po ako sa OPD ng neurosurgery, inilista naman po nila ako sa list ng maooperahan. Naghihintay po ako ng tawag nila at pinabalik ako ng February 2021 tapos sabi nila bumalik ako after 2 months,” sabi ng guro.

Dahil sa takot na mahawa ng COVID-19 at maiuwi ang virus sa kanilang tatlong anak ay hindi na nakabalik pa ng ospital ang guro sa takdang panahon.

Lumapit siya kay Cong. Helen Tan para humingi ng tulong sa pag-follow-up sa kaniyang kaso at nakatanggap ng tawag mula sa isang doktor na nagsasabing bumalik na siya sa EAMC.

“Sabi ko ito na. Inihabilin ko muna ang aking tatlong mga anak. Sila po naging lakas ng loob ko para magpatuloy,” sabi niya.

Sumailalim si Oliveros sa kauna-unang awake craniotomy surgery ng EAMC nitong Agosto.

“Yung start ng OR masaya yung paligid. Sino ba ang hindi kakabahan, nasa loob ka ng operating room, alam mo kakalikutin utak mo. Malaking bagay po na naipaliwanag sa akin ng maayos ng mga doktor kung anong gagawin sa akin kaya napalagay ang aking loob,” sabi niya.

Ipinaliwanag naman ni Dr. Tata Abalajon, isa sa mga anesthesiologists sa team na nangalaga kay Oliveros ang naging proseso sa operasyon.

Ayon kay Abalajon, may benepisyo ang pagsasagawa ng awake craniotomy dahil nate-test nito ang motor at speech function ng pasyente habang inooperahan.

Tumugtog ng flute at nagbibilang pa si Oliveros habang inooperahan.

“We were able to preserve the motor and speech function of Ma’am April. Habang gising siya, pinagsasalita namin siya. Yung flute po hindi po yun pagpapasikat ng pasyente. Yung po ang paraan namin para gumalaw yung kamay niya at ok pa ang motor function niya,” paliwanag ng doktor.

Dagdag ni Abalajon na kapag nagkaroon ng problema ang motor at speech function ng pasyente habang tinatanggal ang tumor, isa itong clue aniya para sa mga neurosurgeon na umiwas sa naturang lugar para hindi magkaroon ng brain damage.

“Kaya siya challenge for us sa anesthesia department kasi ang brain surgery pinapatulog namin ang pasyente kasi masakit yung surgery,” sabi niya. Bagamat wala aniyang pain receptor ang utak, ang masakit ay ang pagdadaanang layers bago umabot sa utak.



Ang pagdadaanan na tanggalin ng surgeons, yung mga layers bago makaabot ng brain masakit po yun. Balat pa lang, the first layer pagka-hiniwa yun o inipit na ng bakal doon pa lang masakit na yun. Yun ang challenge ng anesthesia department, to take away the pain para hindi masakit kay Ma’am April ang magawa namin ng gising siya,” sabi niya.

Nagpasalamat naman si Oliveros sa lahat ng mga doktor at nurse na nag-alaga sa kaniya sa ospital at maging sa lahat ng tumulong sa kaniya para tuluyang maalis ang tumor sa kaniyang utak.

Pero higit na nagpapasalamat ang guro sa Diyos na nagpatibay ng kaniyang loob sa buong proseso.

“Talaga pong siya ang kinapitan ko. Isinuko ko sa kanya ang lahat. Sabi ko Lord, ikaw na pong bahala at naging magaang ang lahat,” sabi niya.

- TeleRadyo 24 Agosto 2021