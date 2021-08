Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Kumpirmadong tatakbo si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagka-bise presidente sa 2022, matapos umano nitong um-'oo' sa panawagan ng kaniyang mga kapartido sa PDP-Laban.

"President Rodrigo Roa Duterte agreed to make the sacrifice and heed the clamor of the people, and accepted the endorsement of the PDP-Laban party for him to run as vice president in the 2022 national elections," ani PDP-Laban executive vice president Karlo Nograles, na kabilang sa "Cusi wing" ng partido.

Si Energy Secretary at party president Alfonso Cusi, kinumpirma ang laman ng PDP-Laban statement.

Bago ito, pinagtibay ng Cusi wing national executive committee ang resolusyong nagsusulong ng Bong Go-Duterte tandem.

Ang resolusyong ito ay inaasahang pagtitibayin sa national convention ng partido sa September 8.

Pero si Go, hindi pa rin daw interesadong tumakbo dahil nakatutok pa sa mga gawain niya bilang senador.

Hindi pa nagbibigay ng reaksiyon tungkol dito si Sen. Manny Pacquiao, na siya namang pinuno ng kabilang paksiyon sa PDP-Laban.

Si Sen. Richard Gordon na nag-iisip tumakbo sa pagkapangulo, hindi nagustuhan ang desisyon ng presidente.

"If the president runs for vice president, certainly, it will be up for the people to accept that. Ako, sa akin, out delicadeza, hindi ko gagawin 'yun," ani Gordon.

Sabi naman ng labor group na Kilusang Mayo Uno, "adik sa kapangyarihan" si Duterte.

"Sukdulan talaga ang kasakiman ni Duterte sa kapangyarihan. Palibhasa'y limpak limpak na salapi ang naimbak mula sa kaban ng bayan at hawak niya sa kamay ang batas, ito ang Duterte Legacy na hindi nya mabitawan," ani KMU chairperson Elmer Labog.

Wala pang opisyal na pahayag ang Malacañang tungkol sa pagtakbo ni Duterte bilang VP.

—Ulat ni Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News