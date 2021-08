Photo from the Bahay Aruga Facebook page

MAYNILA— Umaapela ng tulong ang Bahay Kalinga matapos na pumanaw ang kanilang founder at presidente dahil sa COVID-19 at mahawa rin ang 13 batang cancer patients at kanilang mga magulang na nakikutuloy doon.

Ayon kay Viana Joan Bonilla Mata, pumanaw ang kaniyang 58 anyos na tiyahin na si Marietta Bonilla noong Agosto 13, 2021.

“Siya lang po ang humaharap sa mga patients and sa mga donors so talagang may close contact sa tao. Minsan hindi naman niya siguro alam na siguro asymptomatic pala 'yung mga nakakausap niya,” sabi ni Mata.

Si Bonilla ang founder at pangulo ng Bahay Aruga sa Ermita, Maynila na may 8 taon nang nagsisilbi bilang libreng halfway house para sa pediatric cancer patients at kasamang mga magulang.

“Ang suspected namin baka doon niya nakuha kasi in and out ang mga patients sa PGH (Philippine General Hospital), baka may isa rin na asymptomatic sa kanila na nakausap po ni Tita Marietta,” sabi ni Mata.

Sobrang ingat din aniya ng kaniyang tiyahin laban sa COVID-19 kaya hindi nila alam kung saan nito nakuha ang virus.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sa 30 katao sa loob ng bahay, 13 ang nagpositibo sa virus.

“Meron pong nag-positive dito na mga cancer patients po and pati 'yung parents nila, 6 kids and 7 parents,” sabi niya.

May isang bata aniya silang isinugod sa ospital ngayong Martes dahil nilalagnat.

“Ngayon thankfully OK naman kaso may isa kami ngayong ni-rush sa hospital kasi nilalagnat po. Nagmadali po kami na ipadala muna siya sa ER kasi nilalagnat, on and off 'yung lagnat ng bata,” sabi niya.

Humiling din ng tulong ang horticulturist na si Francis Suarez para sa Bahay Aruga. Isa si Suarez sa mga nagdadala ng mga organic na gulay para sa mga batang pasyenteng nakatira sa Bahay Aruga.

“Kung sino man ang may mabubuting loob, matulungan po natin ang Bahay Aruga na ma-sustain pa rin nila ang kanilang mga pangangailangan. Isipin natin na ang cancer patient hindi naman madali ang pinagdadaanan dito sa buhay kahit mga bata lang sila,” sabi ni Suarez.

Bukas naman ang Bahay Aruga sa mga nais na magpadala ng pagkain o ano pa mang pangangailangan ng mga pasyente.

“24/7 bukas po si Bahay Aruga. Andito naman po kami lagi. Ang address po ay sa 1131 San Marcelino Street, Ermita, Manila. Pwede silang mag drop by po. Dahil may nagpositive sa amin, hindi po muna kami tumatanggap ng bisita sa loob so puro drop off na lang po muna sana ang in-kind donations po,” sabi ni Mata.

Sa mga nais na tumulong, maaaring magbigay ng donasyan rin sa mga sumusunod na account na nakapangalan kay Viana Joan Bonilla Mata:

GCash No: 0928-845-2558

BDO: 008800094401