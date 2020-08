Southern Luzon bus operators gusto nang makabiyahe papasok ng Metro Manila

Watch more in iWant or TFC.tv

Paluwas ng Pasay City si Eulalia de Leon mula San Pablo City, Laguna para kunin ang kaniyang mga gamit matapos magsara ang pinagtatrabahuhan niya.

Pero wala pang bus mula sa mga lalawigan ang pinapayagang makapasok ng Metro Manila kaya kalbaryo para sa mga tulad ni De Leon ang paghahanap ng masasakyan.

Mula San Pablo City hanggang Turbina sa Calamba lang ang nasakyang van ni De Leon. Mula Calamba, maghihintay siya ng van papuntang Alabang, kung saan muli siyang sasakay.

"Mahal sila maningil. Katulad niyan, papunta ako sa Alabang, P350 na ang ibabayad ko sa UV Express. Sasakay pa ako ng PNR, MRT, magastos talaga. Kung bus sasakyan ko mula San Pablo hanggang Alabang, P110 lang," ani De Leon.

Ayon din sa pasaherong si Gena Odi, sa pamasahe pa lang ay ubos na ang kaunting baong pera papasok ng trabaho.

Pero hindi lang commuters ang dumadaing ng hirap sa kawalan ng bus na bumibiayhe.

Problemado rin ang bus driver na si Leandro Oblipias kung paano susuportahan ang pamilya matapos maubos ang naipon.

"Noong na-lockdown kami, wala kami maibigay na suporta," ani Oblipias.

Umapela ang Southern Luzon Bus Operators Association (SOLUBOA) sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Department of Transportation na payagan na silang makabiyahe muli.

Ayon sa grupo, maaaring humantong sa tanggalan ng empleyado ang kawalan ng biyahe ng mga bus dahil sa pandemya.

"Sa estimate ko sa amin pa lamang, higit 2,000 na 'yong mga natanggal dahil dito sa pandemya," ani SOLUBOA President Giovani Simundac.

"Ang mga natanggal ay mga conductor, mayroon din mga drayber. Nagbawas din ng inspectors at ticket reviser," aniya.

Ayon kay Simundac, nakailang sulat na sila sa mga awtoridad, kung saan sinabi nilang handa silang sumunod sa health protocol kapag pinayagan silang makabiyahe.

Nangangamba rin ang mga bus operator na kapag natagalan pang walang biyahe ang mga bus, baka mas maraming bus company ang tuluyan nang magsara.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News