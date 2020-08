Sekyu na nakabisikleta sugatan matapos mabangga ng taxi

MAYNILA — Sugatan ang isang bicycle rider nang bumangga ang kanyang bisikleta sa isang taxi habang bumabaybay sa Elliptical Road sa kanto ng Quezon Avenue sa Quezon City nitong Lunes ng umaga.

Kinilala ang biker na si Anthony Mark Leonor, 25, isang security guard sa QC Hall of Justice na papasok noon ng trabaho.

Ayon kay Police Staff Sgt. Dexter Macavinta, investigator ng QC Traffic Sector 3, galing ang biker sa bagong-tayong bicycle lane sa outer lane ng Elliptical Road at tatawid sa kanto papuntang Quezon City Hall nang sumagi siya sa gilid ng taxi na lumiko ng Quezon Avenue.

