Mahigit 1,000 baboy sa Davao del Sur, tinamaan ng African swine fever

MAGSAYSAY, Davao Del Sur - Isinailalim sa depopulation ang 1,140 baboy sa limang barangay sa bayan ng Magsaysay, Davao del Sur matapos tamaan ng African swine fever simula noong nakaraang buwan.

Kasalukuyang naka-lockdown ang mga apektadong lugar para maiwasan ang pagkalat ng virus.

Noong Sabado, isinagawa ang culling. Simula naman ngayong Martes, Agosto 25, ipatutupad na ang municipal-wide lockdown sa pagbiyahe at pagkatay ng mga baboy.

Tatagal ang nasabing lockdown nang 15 araw.

Ayon kay Mayor Arthur Davin, ipinagbabawal ang anumang movement ng mga baboy mula sa mga apektadong barangay para maiwasan ang pagkalat ng sakit.

"Karon nag-lockdown mi ani nga mga barangay, wala'y movement sa ilang mga baboy. Mag-meeting pod mi karon para magdugang pa mi og mga measures para ma-contain nato ang pagdaghan. Ultimately, gihimo na namo tanan, pero ang kooperasyon gyud sa katawhan mao'y pinaka-importante," aniya.

(Naka-lockdown ngayon ang mga apektadong barangay, walang movement ng kanilang baboy. Magmi-meeting kami ngayon para magdagdag ng measures para ma-contain ang pagkalat. Ultimately, ginawa na namin ang lahat, pero ang kooperasyon ng tao ang pinaka-importante.)

Ayon sa lokal na pamahalaan, halos lahat ng mga residente sa mga apektadong barangay ay nag-aalaga ng baboy para may dagdag na pagkakakitaan maliban sa pagsasaka.

Ang backyard hog raiser na si Jobert Ambayan na mula sa Barangay Upper Bala, nagdagdag ng ilang safety measures para hindi magkasakit ang kaniyang mga alagang baboy.

Naglagay siya ng foot bath, at dry feeds na lamang ang pinapakain niya sa kaniyang mga alaga.

Namahagi na ng financial assistance at bigas ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong hog raisers habang hinihintay ang tulong galing sa Department of Agriculture.

Ang bayan ng Magsaysay ang nagsusuplay ng baboy sa mga kalapit na bayan ng Bansalan at Digos City.