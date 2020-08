Ilang Benguet farmers ipinamimigay na lang ang mga gulay dahil walang bumibili

BAGUIO CITY — Ipinamimigay na lang ng mga magsasaka sa Benguet ang tone-tonelada nilang repolyo at wombok dahil sa kawalan ng mamimili ngayong pandemya.

Habang naka-lockdown ang purok sa Barangay Irisan, dumating ang tulong galing sa mga magsasaka ng gulay sa Benguet.

"Laking pasasalamat po kasi may mga libreng ganito po," ayon sa residenteng si Jennifer Gallidez, na nakakuha ng mga libreng gulay.

"Sa nagbigay po, maraming salamat... dahil nakakatulong ito nang malaking bagay sa araw-araw na pangangailangan namin sa pagkain," ani Vilma Soriano, residente.

