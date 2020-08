Gobernador ng Capiz nagpositibo sa COVID-19

Kinumpirma ni Capiz Governor Esteban "Nonoy" Contreras ngayong Lunes na positibo siya sa COVID-19.

Sa isang exclusive interview ng ABS-CBN News, sinabi ni Contreras na sumailalim siya sa RT-PCR test para sa COVID-19 noong weekend matapos magpositibo sa sakit ang dalawang personnel ng kapitolyo.

Hapon ng Lunes nang malaman ni Contreras ang resulta ng kaniyang test.

"Hindi man po maganda ang balita, ikinalulungkot ko po na nagpositibo tayo sa COVID-19. Everything happens for a reason," sabi niya.

Sa ngayon ay asymptomatic ang gobernador at naka-home quarantine na tatagal ng 14 na araw.

Magpapatuloy pa rin aniya siya sa pagtatrabaho kahit naka-quarantine sa kanilang bahay, basta sinusunod lang ang safety protocols.

Naka-home quarantine na rin ang mga nakahalubilo ni Contreras sa kaniyang opisina, at natukoy na ang close contacts ng iba pang nagpositibo sa COVID-19.

Patuloy rin ang contact tracing.

"Marami na kasi dito sa Roxas City ang nag-positive. Mostly, sa na-trace namin, is from the fish port namin and probably ang nagbebenta na din doon, sa isang area namin na nagtitinda ng isda. Most probably doon nakuha ng mga staff namin. That is according to my analysis lang. With regard naman sa locally stranded individuals (LSI) and returning overseas Filipinos namin, derecho naman sa quarantine," sabi ni Contreras.

Aniya, magpapatuloy ang skeleton workforce sa provincial capitol sa Capiz.

"Sa akin lang, we still can win this war. Ang importante, we just have to be united and work as one," aniya.