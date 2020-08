Coast Guard sa ilang lugar sa Mindanao, isinailalim sa red alert

MAYNILA - Isinailalim na sa red alert ni Philippine Coast Guard Commandant George Ursabia Jr. ang lahat ng tauhan sa Zamboanga, Basilan, Sulu, at Tawi-tawi.

Kasunod ito ng naganap na magkasunod na pagsabog sa Jolo, Sulu na ikinamatay ng hindi bababa sa 15 tao, kabilang ang 7 sundalo at 6 na sibilyan.

Kabilang din ang Philippine Coast Guard sa nagsasagawa ng imbestigasyon kasama ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, pagtugon sa mga pangangailangan ng mga biktima, at pagtitiyak ng kaligtasan ng mga residente.

Inatasan na rin ang mga K9 units, safety inspectors, at patrol boat operators na maging mas mapagmatiyag sa pagbabantay sa mga pantalan, daungan, at mga dagat sa rehiyon.

Nakaantabay na rin umano ang K9 units ng PCG sakaling kailanganin ng AFP.