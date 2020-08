ALAMIN: Demerit system na pagbabatayan ng pagbibigay ng 10-year license

MAYNILA - Inanunsiyo ng Land Transportation Office na simula Oktubre 2021 ay maaaring nang makakuha ng lisensiyang may bisa nang 10 taon.

Pero ang 10 taong lisensiya ay para lamang sa mga motoristang malinis ang record at walang paglabag sa batas trapiko simula Hulyo 2019.

Kung may paglabag, hanggang 5 taon lamang ang validity ng lisensiya, sabi ni LTO Chief Edgar Galvante.

Ang pagbabasehan umano nito ay ang demerit system na sinimulang ipatupad noong Hulyo 2019.

Sa ilalim ng sistema, nahahati sa 3 kategorya ang mga paglabag sa batas trapiko.

Limang puntos na demerit ang katumbas kapag grave, dalawa kung less grave, at isa kapag light violation.

Halimbawa ng grave violation ay ang paggamit ng sasakyan sa krimen at bilang kolorum, pagmamaneho nang nasa ilalim ng impluwensya ng alcohol at ilegal na droga, pagmamaneho nang hindi nakarehistrong sasakyan at walang lisensiya, smoke belching, at maling pag-overtake.

Itinuturing ding grave violation ang pangatlong beses na nahuli na walang suot na seatbelt at helmet, at smoke belching.

Ang ilang halimbawa naman ng less grave violation ay illegal parking, pagtanggi ng pagsakay ng pasahero, at trip cutting. Kasama rin dito umano ang pangalawang beses na paglabag sa pagsusuot ng seatbelt at helmet, at smoke belching.

Mas nakatuon naman sa mga pampublikong sasakyan ang light violation, tulad ng pagmamaneho nang walang 2 OR-CR, paniningil nang sobra, sirang taximeter, at pagbababa at pagsasakay ng pasahero sa maling lugar.

Kapag umabot ng 10 points, maaaring masuspende ang lisensiya at kailangang dumaan sa seminar.

Kapag naka-40 points, maaaring matanggal nang lisensiya o hindi papayagang mag-renew ng lisensiya sa susunod na 2 taon.

Naniniwala ang grupong Piston na hindi patas na maisama ang mga driver ng mga pampublikong sasakyan sa demerit system.

Inuumpisahan na umano ng LTO na kolektahin ang mga traffic violation mula sa Metropolitan Manila Development Authority at iba pang traffic enforcers.

-- May ulat nina Jacque Manabat at Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News