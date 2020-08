13 menor de edad, 2 iba pa nasagip mula sa child porn ops sa Surigao Del Sur

BISLIG CITY, Surigao del Sur — Timbog noong Huwebes dito ang 5 suspek na sangkot sa online child pornography, kung saan 15 babae ang nasagip, kabilang ang 13 menor de edad.

Ikinasa ang entrapment operation sa bisa ng search warrant matapos makatanggap ng impormasyon ang mga awtoridad mula sa Australian Federal Police.

Hindi pinangalan ng pulisya ang mga nahuli dahil karamihan sa kanila ay mga magulang lang din ng mga biktima.

Na-rescue ang 13 na minor de edad at 2 iba pang babae, ang ilan sa kanila ay mga kapitbahay lang ng mga suspek.

Ayon sa imbestigasyon, nag-aalok ng child pornographic materials at live streaming ang 5 suspek at binabayaran sila ng mga kliyente nilang foreigners.

Nakarekober din ang mga awtoridad ng mga child pornographic materials, computers at mobile phones na ginagamit sa mga livestream.

Kinasuhan na ng paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 at Cyber Crime Prevention Act of 2012 ang mga suspek habang nasa pangangalaga naman ng City Social Welfare and Development Office ang mga biktima.