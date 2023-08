Role models sa matagumpay na propesyon kailangan ng Pinoy youth sa Italya

SEVESO - Huminto sa pag-aaral sa kanyang ikalawang taon sa pamantasan si Paul Alfred Salazar, 22 taong gulang sa kursong Energetical Engineering mula pa noong pandemya.

Hindi na ulit nakapag-aral si Salazar at nagtatrabaho ngayon bilang security engineer sa Milan. Isa si Salazar sa mga kabataang dumalo sa National Youth Summit na pinangunahan ng Filipino community group na OFW Watch Italy sa Seveso.

Sabi ni Salazar, hindi pa niya alam kung ipagpapatuloy pa niya ang kanyang kurso. Makakabalik lang daw siya sa pamantansan kung kaya niyang matustusan ang kanyang sariling pag-aaral at maipagpatuloy ang napiling professional career.

“Maybe in 3 to 4 years, if I had a career for myself being a teacher. I want to be a teacher because of the experience that you gained. You collect a lot of experience and it's a waste if you don't share it,” sabi ni Paul Alfred Salazar, Fil-Italian.

Sa youth summit, sinabi ni Froilan Malit, Jr., associate ng Institute for Social and Economic Integration, importante ang suporta ng pamilya para makapagtapos ang isang estudyante sa unibersidad, gayundin ang tinitingalang role models ng kabataan.

Kulang umano sa tinitingalang role models ang mga kabataang Pinoy sa Italya kaya marami umanong Pinoy youth ang kuntento na sa low paying jobs.

Pero marami pa rin ang desididong tahakin ang kani-kanilang professional career.

“Some of the parents pressured them to do a certain job that allow them to earn in a short term, as supposed to pursuing a college education. There's a clash between parents and children. that was heavily emphasized by Filipino Italian youths,” sabi ni Froilan Malit, Jr., Associate, Institute for Social and Economic Research.

Dagdag pa niya pa ni Malit: “There are not a lot of role models here because the majority of Filipinos here work in certain low-paying jobs that preclude them from seeing exceptional Filipinos in highly skilled professions like medicine and law. A lot were discouraged. They know there are opportunities here. If they don't invest in the future, they will lose out.”

Nagustuhan naman ng mga kabataang Pinoy ang paksa ni Malit. “He showed us the impact on our society. I think that means a lot for us Filipinos to be in this country, in Italy, we are blessed and we have to be grateful for that,” sabi ni Axel Pamitan, Filipino-Italian.

Sabi naman ni Paul Albert Quiano, artist, sculptor at faculty member ng College of Fine Arts, University of the Philippines-Diliman, kailangang sunggaban agad ng mga kabataang Pinoy ang oportunidad na makapag-aral ng mga kursong may kinalaman sa arts sa Italya.

“As an artist, sabi ko nga sa kanila, napakaganda ng lugar niyo na mapagkukuhanan ng western art potentially na makapag-aral, mahasa sa visual arts. Grab that opportunity, and also kailangan nila ng patience, perseverance, practice and passion, with heart, hand and mind, they can succeed in all aspects of life, especially in the arts,” sabi ni Paul Albert Quiano, artist/ sculptor.

Nagustuhan ng mga estudyanteng Pinoy ang topics ng Philippine history sa Pilipinas gamit ang visual arts.

“He showed us historical artwork and we really enjoyed it. I don't have cultural history about the Philippines,” sabi ni Vincent Robles, Filipino-Italian.

Sabi naman ni Rissa Kaye Cases, Assistant Professor ng Department of Sociology ng UP Diliman, ang Social integration ng mga kabataang Pinoy na ipinanganak at nag-migrate sa Italya ay hindi lang nagtatapos sa pamantasan at trabaho kundi sa pakikipag-ugnayan din sa ibat-ibang lahi o nasyunalidad sa Italya.

Mahalaga rin aniya na nakikita at naiisip ng kabataang Pilipino ang gusto nilang tahakin at maging ang kanilang mga alalahanin sa Italya.

“Importante marinig natin ang naiisip at imahinasyon ng kabataan kahit hindi necessarily ito na tugma sa gusto natin. Maaring ang nakikita nating, what is a good life, may not be the life that they want. We should take that into consideration as nakakatanda and we need to reach a certain type of negotiation,” sabi ni Cases, Assistant Professor, UP Diliman, Department of Sociology.

Itinutulak din ng Philippine Consul General ng Milano na si Elmer Cato ang mabigyan pa ng oportunidad o scholarships ang kabataang Pilipino para magkaroon sila ng inspirasyong ipagpatuloy pa ang kanilang pag-aaral sa Italya.

