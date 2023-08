Korean restaurant sa Imus, hinoldap; 1 arestado

IMUS, CAVITE— Sapul sa CCTV ang panghoholdap ng 6 na lalaki sa isang Korean restaurant sa Aguinaldo Highway sa Barangay Anabu, Imus, Cavite, Lunes ng gabi.

Kwento ng isang kustomer, kakain na sana sila nang biglang dumating ang mga armadong lalaki na nakasuot ng helmet at face mask.

“Nung una po akala namin joke lang kasi parang kalmado po ‘yung pagkakasabi. Tapos biglang paglapit po, biglang inagaw na po lahat ng gamit namin. Nagkakasa rin po sila ng baril, kaya binigay na lang po namin ‘yung gamit,” ayon sa kustomer.

Lumapit din sa may counter ang mga holdaper at nilimas ang nasa P15,000 na kita ng kainan.

"Tinutukan din kami ng baril tapos ‘yung cash, ibigay daw po ‘yung sales. Kung hindi daw, babarilin po kami. Sobrang takot po kasi first time nangyari sa buhay ko na ganun. Hindi ko alam yung gagawin ko kaya para po walang masaktan, binigay na lang po lahat para maano po ‘yung buhay namin," ayon sa service crew ng restaurant.

Dagdag ng service crew, isang kustomer din ang dinibdiban ng mga suspek nang tangkain nitong pumalag.

Tinatayang libu-libong halaga ng salapi, mga cellphone, relo, wallet, at bag ang nakuha mula sa mga kustomer ng kainan.

Ayon kay PLtCol. Jack Angog, hepe ng Imus City Police Station, tinyempuhan ng mga kawatan ang panloloob sa establisyimento.

“During that time, dumaan na ‘yung ating patrol. After a while, sumingit sila kasi pinapaigting po talaga natin ‘yung pagpapatrolya along the highway,” ani PLtCol. Angog.

Agad nagsagawa ng backtracking ang mga pulis at sa kuha ng mga CCTV sa highway, natunton ang lokasyon ng isa sa mga suspek sa Pasay.

Inaresto ang lalaki at kinumpiska rin ang ginamit na motorsiklo sa krimen pero walang narekober sa mga ninakaw na gamit.

Kinilala naman nito ang kanyang mga kasabwat at napag-alaman na ang kanilang lider ay dati nang may kaso ng robbery at illegal possession of firearms.

“Sa ibang mga suspects, alam na namin mga pangalan ninyo. Better surrender yourselves. Magtrabaho tayo ng marangal,” sabi ni PLtCol. Angog.

Patuloy ang manhunt operation para sa ibang mga suspek na mahaharap sa kasong robbery.

Nagpaalala naman ang pulisya sa mga may-ari ng kainan na tiyakin ang seguridad ng kanilang mga kustomer.