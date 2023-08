BATANGAS CITY — Sumugod sa labas ng Batangas Hall of Justice ang ilang kamag-anak at kabarangay ng umano'y minaltratong kasambahay na si Elvie Vergara para ipanawagan ang katarungan kasabay ng unang araw ng preliminary hearing sa Batangas Prosecutor's Office.

"Halos lahat ng kabarangay niya dito sa Simlong puro galit, talagang nagalit po," ani Rio Plata, kabarangay ni Vergara. "Doon po sa mag-asawang gumawa sa Ate Elvie talagang deserve niyong pagbayaran kung anuman ang ipapatong na hatol sa inyo, parusa."

Hindi sumipot ang mga inirereklamong mga amo na sina Jerry at France Ruiz, gayundin ang kanilang 2 anak na nahaharap sa reklamong serious illegal detention, serious physical injuries, human trafficking at paglabag sa Kasambahay Law.

Ayon kay Atty. Olivia Feliciano ng Philippine Legal Justice Center na tumatayong isa sa mga legal counsel ng biktima, humingi ng 10 araw na palugit ang pamilya Ruiz para makapaghain ng counter affidavit.

Pinagbigyan naman ito ng prosecutors kaya na-reschedule ang preliminary hearing sa Setyembre 3.

"Dahil nagkulang po ata sila ng oras kaka-hire lang po ata nila ng abogado saka pa lamang po sila makakapag-file ng counter affidavit,10 days from today," sabi ni Atty. Feliciano.

Dumating naman ang testigong si alias Jhay-R, na dating naging helper sa tindahan ng pamilya Ruiz na tumakas din.

Una niyang inihayag sa panayam ng ABS-CBN News noong Agosto 11 ang nasaksihan niyang pang-aabuso umano ng pamilya Ruiz kay Vergara.

"Bugbog, sipa, tadyak, untog ulo sa CR tapos subsob sa inidoro sa loob," kuwento ni alias Jhay-R.

Sabi pa ni alias Jhay-R, napilitan siyang tumakas sa pamilya Ruiz dahil hindi na niya kaya ang umano'y pang-aabuso at nabalitaan din niya na plano umano siyang ipapatay.

"May balak sila papatayin ako, tumakas ako, alangan mamatay ako, hanapbuhay lang kami para makakain."



Sinabi ni Jhay-R na hanggang ngayon ay natatakot pa siya sa pamilya Ruiz, pero kailangan aniyang mabigyan ng katarungan ang nangyari kay Vergara.

Unang lumantad sa ABS-CBN News si Jhay-R matapos mapanood sa TV Patrol ang sinapit ni Vergara.

Dumating din ang testigong si alias Marie, ang kasambahay ng anak ng mag-asawang Ruiz sa Batangas City na kumontak sa mga kapatid ni Vergara kaya nasagip ito.

Magkakaroon naman ng pagdinig muli ang Senado sa kaso ni Vergara sa Agosto 29. Binigyan na ng subpoena ang mag-asawang Ruiz at 2 nilang anak matapos mabigong dumalo sa ipinatawag na pagdinig nitong Martes.

Nagbanta ang Senado na kapag hindi pa dumalo ang pamilya Ruiz ay maglalabas na sila ng warrant of arrest.