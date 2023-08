Supreme Court building sa Padre Faura, Maynila, Agosto 24, 2022. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA — Humihirit ng P200 milyon na pondo ang judiciary para sa Office of the Judiciary Marshals, na unang nagbukas ngayong taon.

Mandato ng naturang opisina ang seguridad, kaligtasan at proteksyon ng mga opisyal, personnel, miyembro at property ng judiciary, alinsunod sa Republic Act 11691 o Judiciary Marshals Act.

Sa pagtalakay ng Senate Finance subcommittee sa budget ng judiciary, sinabi ni Court Administrator Raul Villanueva na gagamitin ang karagdagang pondo sa hiring ng mas marami pang personnel.

Aniya, P50 milyon lang ang nakalaan para sa naturang opisina, sa ilalim ng panukalang 2024 National Expenditure Program.

"But actually since we will already implement and proceed to engage and hire and appoint - of course, the en banc will decide that - iyong mga top officials down the line po I think we have to ask for an additional budget for the coming year," ani Villanueva.

"Wala pa ho kami maano [mabigay] na figure, baka kung pwede increase to P200 million po iyon instead of P50 [million]," dagdag niya.

May 1,000 security personnel na paunang kukuhanin ang Office of the Judiciary Marshals, ayon kay Villanueva. Pero kung pagbabasehan aniya ang kabuuang bilang ng mga korte na nasa 2,700, aabot sa 5,000 ang personnel na kakailanganin.

Pero sabi ng opisyal, depende pa rin ito sa preference ng mga miyembro ng hudikatura.

"We will have to establish first the regional offices, and then come up with a pool that will provide the needed services," dagdag ni Villanueva.

May kabuuang P57.79 bilyon na budget ang judiciary sa ilalim ng proposed 2024 National Expenditure Program, na mas mataas nang 5.26 porsyento kumpara sa 2023 budget nitong P54.9 bilyon.

Nasa ilalim nito ang Supreme Court, lower courts, Presidential Electoral Tribunal, Court of Appeals, Sandiganbayan at Court of Tax Appeals.

Sinabi naman ni Finance Committee Chairperson Sen. Sonny Angara na makaaasa ng suporta ang judiciary sa plenaryo kaugnay ng hiling na budget.

