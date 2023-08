Video mula kay Rafael Valencia/911 On Call

BAGUIO CITY — Tatlo ang sugatan matapos madaganan ng isang 10-wheeler truck ang 3 sasakyan sa Teachers Camp bandang alas-9 ng umaga Miyerkoles.

Base sa imbestigasyon ng pulis, paakyat ang truck sa kalsada at dahil sa bigat ng kargang chicken dung, umurong ito hanggang sa tumagilid at nadaganan ang isang taxi at 2 pribadong sasakyan.

Halos wasak ang 3 sasakyan sa aksidente.

Isang babae at 2 lalaki ang nasugatan at agad namang dinala sa ospital.

Maaaring maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to properties ang driver ng truck.

Inaalam din kung overloaded ito.

Payo ng Baguio City police, iwasan ang overloading sa lungsod lalo pa't karamihan sa mga kalsada rito ay paakyat.

— Ulat ni Mae Cornes