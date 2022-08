MAYNILA - Inaalam pa rin ng Department of Health ang maaaring pinagmulan ng impeksiyon ng ikaapat na kaso ng monkeypox na wala umanong history of travel sa mga bansang may monkeypox cases.

"Ang tintingnan natin kung ano ang source of infection. Among the close contacts wala tayong nakikitang sintomas, at wala ring travel abroad para masabing dito nanggaling ang impeksiyon. We are still trying to investigate," ani Department of Health officer-in-charge Maria Rosario Vergeire.

Ang ika-4 na kaso ay may 14 na close contacts at isa sa kanila ay may continuous contact dahil nag-aalaga sa mga pasyente. Anim sa mga natirang close contact ay naka-quarantine.

Ang isa naman ay self-monitoring at low-risk at ang natirang anim ay tine-trace pa.

Sa kabila nito, hindi pa nakikita ng DOH na dapat ikabahala ang sakit. Pero nananatili ang kanilang payo na panatilihin ang minimum health protocols gaya ng pagsuot ng face mask at pag-iwas sa close contact.

Mayroong 18 close contacts naman ang pangalawang kaso ng monkeypox at mayroong 17 close contacts ang ikatlong kaso ng monkeypox na naka-quarantine at walang sintomas.

Tiniyak naman ni Vergeire na inaaksiyunan nila ang mga kaso ng monkeypox habang kinukumpirma ang impormasyon tungkol sa kanila.

"Hindi po natin gusto i-delay, gusto namin na i-provide ang info sa public na complete and timely. Everybody has to be assured that hindi man po namin nai-share sa inyo ang impormasyon nang mas maaga sa inyong expectation, ang paggagamot at pag-isolate sa pasyente ay ginagawa na namin," ani Vergeire.

Lumabas din kamakailan ang retrato ng ika-4 na kaso ng monkeypox.

Paalala ni Vergeire na may karampatang parusa ang pagsasapubliko ng mga retrato nito.

"That is a clear violation on our laws on data privacy and RA (Republic Act) 1132. We tried tracing at na-trace natin. We have instructed already our regional director to do an investigation on this. Kung ano ang within our mandate and bounds of laws of the country 'yun ang gagawin natin, just so people will know and respect ang privacy ng tao lalo at may sakit ang tao," ani Vergeire.

-- Ulat ni Wena Cos, ABS-CBN News