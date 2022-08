Overseas Filipinos sa Cambodia, lumahok sa blood donation

PHNOM PENH, CAMBODIA -- 49 overseas Filipinos sa Cambodia kabilang na ang ang ilang opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Phnom Penh ang nakilahok sa 'Sanduguan,' isang blood donation drive na ginanap sa Embahada noong August 13, 2022.

Nakilahok sa proyekto ang iba-ibang samahan ng mga Pilipino sa bansa sa pangunguna ng Samahan ng mga Pilipino sa Cambodia o SAMAPI President Zarggie Elloso at Chairman Pastor Raul Belgica.

Amb. Maria Amelita Aquino (left) kasama si Dr. Ly Sovith, NBTC Deputy Director (2nd from left) sa “Sanduguan” blood drive sa Philippine Embassy noong August 13, 2022

“It is a simple, relatively painless, and selfless act that saves lives,” sabi ni Benilda Fernandez, miyembro ng SAMAPI.

Ang donasyong dugo ay mapupunta sa Cambodia National Blood Transfusion Center o NBTC. Ang proyekto ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-65 anibersaryo ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia ngayong buwan ng Agosto. Naitaguyod ang diplomatic ties ng dalawang bansa noong Agosto 20, 1957.

Ayon pa kay Philippine Ambassador Maria Amelita Aquino ang pagdo-donate ng dugo para sa mga Cambodian ay isang magandang halimbawa ng pagpapahalaga ng mga Pilipino sa bansang itinuturing nilang pangalawang tahanan.

Blood donors screening sa Embahada noong August 13 kasama ang mga doktor mula sa NBTC

“The Filipino Community in Cambodia, through SAMAPI, has been undertaking regular blood donation by its members, and the Philippine Embassy in Phnom Penh is pleased to partner with them for this event to encourage more Filipinos and others to donate blood...Donating blood is sharing life. You are not just giving blood but saving lives,” pahayag ni Ambassador Aquino.

Ayon naman kay Dr. Ly Sovith, Deputy Director ng NBTC, maraming health benefits ang pagdo-donate ng dugo at ilan dito ang pagreduce ng risks ng cancer, pag-improve ng puso at pagreduce ng Erythropoietin at Hemochromatosis na maaaring makaapekto sa liver at pancreas.

Mga myembro ng Filipino community sa Cambodia at ilang opisyal ng Embahada na nakilahok sa “Sanduguan” blood drive sa Embahada

Nangangailangan ang NBTC ng 1 pint ng dugo kada anim (6) na minuto para makapagsalba ng buhay at ngayong taon, halos 100,000 pints ang kailangan ng Cambodia. Kayang i-supply ng NBTC ang 70% ng total blood demand habang ang voluntary blood donation ay nakadaragdag ng 10 porsyento. Kaya’t hinihikayat ang mga mga Pilipino sa Cambodia na makilahok sa mga blood donation drive.