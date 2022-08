OFWs sa Hong Kong sumasabak sa martial arts

Watch more News on iWantTFC

HONG KONG -- Habang pinagbubuti ng Overseas Filipino Workers o OFWs ang kanilang trabaho, sumasabak din ang marami sa kanila sa ibang bagay gaya ng martial arts hindi lang para may pagkaabalahan kundi para rin sa mga bagong matutunan.

Anim na araw nagtatrabaho si Mercylinda Felimon bilang OFW sa hong Kong pero nakapaglalaro pa siya ng rugby at nag-eensayo ng karate boxing kapag may libreng oras at araw.

“It has give me that so much strength and hope that depression can be defeated if you know how and where and when to do it. You can focus on other things. Don’t need to sit down and be quiet,” pagbabahagi ni Mercylinda.

Pinoy rin ang karate-boxing coach niya. Tatlong taon na ang nakararaan nang itinayo ni Jeffrey Nalundasan ang kanyang karate-boxing school para makatulong sa mga Overseas Filipino sa HK.

“You have the courage to do it, every time, every struggle...You’re studying or journey of that sport...After a long road, I’m sure you can reach your goal. Always look on your goal,” sabi ng OFW na si Jeffrey Nalundasan.

Sa taekwondo naman nagti-training ang OFW na si Estrella Ured na nais maging black belter at makapagtayo ng sariling grupo sakaling makauwi sa Kubagao, Apayao sa Pilipinas:

“Ano’ng goal mo maging isang black belt kasi pag apak mo lang sa ‘dojian’ ang gusto mo makita and trainor mo...gusto mo balang araw ‘yun ‘yung suot ko...mayroon kang isang black belt na iyon you are proud telling everyone...and that is black belt.”

Baguhan naman ang OFW na si Charina Aquino sa taekwondo at aminadong kabado sa sparring sessions.

“Natatakot ako. Nag-aalangan ako. Lahat kasi first time as in...Masaktan ko ang sparring ko...Hindi ko lubos maisip na magagawa ko ‘yun....hindi ko kaya...basta iniisip kong kaya ko. Kung kaya nila, kaya ko,” sabi ni Charina.

Proteksyon at disiplina, ‘yan naman ang nakikitang pakinabang ni Edna Toralba sa kaalaman sa martial arts, isa siyang OFW na taekwondo instructor sa Hong Kong:

“You have to protect yourself in case...because it’s different from your work. And then you have to have respect and discipline...and the motivation.”

Sariling kayod naman sa pag-aaral ng arnis and residenteng si Ka Abner Avenias na ngayon ay instructor na. Ipinagmamalaki niyang ituro ito sa mga taga-Hong Kong at ang mahalaga aniya, maituro ang arnis sa susunod na mga henerasyon ng mga Filipino.

“Ang arnis ay isang martial arts na sariling natin. Hindi lahat ng country ay may sariling martial arts....We have to be proud we have our own martial arts that is arnis,” sabi ni Ka Abner.

Kahit saan pa mapadpad ang mga Pinoy, bitbit nila ang inspirasyon at determinasyon sa anumang larangan ng palakasan lalo na sa tunay na hamon ng buhay.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.