Inaresto ng National Bureau of Investigation (NBI) ang isang lalaki matapos umano itong magkunwaring abogado, piskal at deputy clerk of court ng Supreme Court para makahingi ng pera sa mga biktima.

Hinuli ng mga taga-NBI sa entrapment operation sa isang hotel ang suspek na si Mark Gil de Guzman matapos magpanggap na si Supreme Court Deputy Clerk of Court Sherwin Uy.

Ayon sa biktimang contractor, nakapagbigay siya ng P450,000 sa suspek sa pangakong lalakarin nito ang lisensiya ng kaniyang kompanya.

Nagulat naman ang kasamang nobyo ng suspek sa hotel dahil prosecutor sa Parañaque ang pakilala sa kaniya ng suspek.

Ayon kay De Guzman, nautusan siyang maging bag man ng isang judge na nagkunwaring patay na at kasalukuyang nag-aareglo ng mga kaso.

Pero nang imbestigahan ng NBI ang pahayag ng suspek, wala namang nakitang judge.

Natuklasan din ng NBI na may iba pang nabiktima ang suspek sa pagkukunwaring abogado.

Sa isang affidavit, ipinaliwanag ni Uy na hindi siya nakikipag-areglo ng mga kaso, kung saan ginamit ang kaniyang pangalan.

Nagpaliwanag din ang piskal ng Parañaque na hindi niya ginagamit ang kaniyang opisina para mangikil.

Kasama rin sa nagreklamo si Quirino Esguerra, ang abogado ng pamilya Furigay na biktima sa barilan sa Ateneo de Manila University.

Nag-text umano kay Esguerra ang suspek, nagpakilalang Sherwin Uy, at nag-alok ng impormasyong tungkol sa kaso ni Ateneo shooting suspect Chao Tiao Yumol kapalit ng pera.

Kulong si De Guzman sa kasong estafa, computer-related identity theft, fraud, paglabag sa anti-alias law, usurpation of authority at obstruction of justice.

Sa pahayag ng Supreme Court, nagpasalamat sila sa NBI sa pag-aresto sa suspek.

Hiniling din ng mga hukom sa publiko na i-report ang ano mang maling gawain ng mga judge, court official at empleyado.

— Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News